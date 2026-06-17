Fiorella Mannoia scatenata dopo le parole del generale Vannacci sul femminicidio. La cantante ha avuto esprimere il suo parere in modo semplice e diretto con un commento sui social.

Fiorella Mannoia e la risposta di fuoco al generale Vannacci

Fiorella Mannoia non è solo una grande artista nel mondo della musica italiana, ma è anche una donna che si è sempre espressa contro le ingiustizie e in modo particolare contro la violenza sulle donne. Con eventi, post, dichiarazioni e una presenza attiva, la cantante ha sempre voluto rompere il silenzio su un argomento così delicato e purtroppo molto attuale. I femminicidi sono un argomento di cui si deve parlare e Fiorella Mannoia è sempre in prima linea quando si tratta di difendere le donne e contrastare la violenza.

Nelle ultime ore ha espresso un parere molto diretto, semplice ma di grande effetto, dopo le dichiarazioni del generale Vannacci, che hanno attirato non poche critiche. In un post diffuso sui social network, si legge una frase pronunciata dal generale: “Non esiste il femminicidio. Uomini e donne sono uguali, non c’è bisogno di proteggere alcuno nei confronti degli altri“. Una frase che ha scatenato diverse polemiche e che è subito stata commentata da Fiorella Mannoia. La cantante ha risposto con un cuoricino con scritto “S*ca“. Una risposta secca, chiara, forte, potente e di grande effetto, che non è passata inosservata.

Fiorella Mannoia risponde a Vannacci: la polemica sulle parole del generale

Roberto Vannacci continua a far parlare di sé, ritagliandosi sempre di più il suo spazio. Ospite del programma di Bianca Berlinguer, “È sempre Carta bianca”, in onda su Rete4, ha parlato del reato di femminicidio, un argomento molto attuale. Il politico ha deciso di criticare il governo Meloni che ha deciso di istituire il reato di femminicidio, sottolineando che non dovrebbero esserci distinzioni tra i vari reati.

“Sono marito e padre di due figlie e confermo che a mio parere il femminicidio non esiste e non deve esistere, è un’aberrazione giuridica, perché un reato non può essere più o meno grave a seconda di sesso, colore della pelle, religione o dell’orientamento sessuale di chi lo subisce” ha dichiarato il generale, negando la matrice culturale alla base del femminicidio. Le critiche sono arrivate immediatamente e tra i vari commenti che sono stati postati sui social dopo le sue dichiarazioni è arrivato anche quello di Fiorella Mannoia, tra i più significativi e potenti. La cantante non le ha mandate a dire e ha usato una sola, semplice, parola, per esprimere ciò che pensa delle parole di Vannacci.