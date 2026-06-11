Roberto Vannacci è stato ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo. Un botta e risposta che ha diviso il pubblico.

Roberto Vannacci è stato ospite nello studio di Otto e Mezzo e ha avuto un confronto con Lilli Gruber, che ha assunto toni particolarmente accesi. Il pubblico si è diviso.

Scontro Gruber-Vannacci: gelo in studio

Prima apparizione televisiva nello studio di Otto e mezzo per Roberto Vannacci, protagonista di un confronto serrato con Lilli Gruber su temi politici e sociali di forte attualità. L’eurodeputato, eletto con la Lega e legato al progetto politico Futuro Nazionale, ha affrontato in diretta questioni delicate come politica estera, identità e diritti, alternando difesa delle proprie posizioni e critiche al suo stesso partito. Lo scambio con la conduttrice è apparso fin da subito teso, con domande incalzanti e repliche altrettanto decise. Il dibattito ha progressivamente assunto toni più accesi, alimentando anche reazioni sui social e dando vita a un acceso confronto online tra sostenitori e critici.

Uno dei passaggi centrali dell’intervista ha riguardato il rapporto tra Vannacci e la Lega. L’europarlamentare ha sostenuto che, nel tempo, sarebbe stata la linea del partito a subire alcune variazioni, mentre lui avrebbe mantenuto coerenti i principi espressi in campagna elettorale.

Nel corso del confronto ha citato anche il tema dell’invio di armi all’Ucraina, evidenziando quella che, a suo avviso, sarebbe una differenza tra le posizioni assunte in sede europea e quelle adottate nel contesto politico italiano. Il dibattito si è ulteriormente acceso quando è intervenuta la giornalista del Il Sole 24 Ore Lina Palmerini, che ha chiesto chiarimenti sulla conoscenza delle posizioni ufficiali del partito da parte dell’eurodeputato. Vannacci ha replicato affermando di non esserne a conoscenza in modo completo e sottolineando come il confronto interno alla Lega fosse proseguito fino alle fasi finali delle decisioni politiche.

Scontro Gruber-Vannacci: il pubblico si divide

La puntata ha rapidamente fatto discutere anche fuori dallo studio, con il pubblico diviso tra chi ha apprezzato la fermezza del confronto e chi ha criticato i toni ritenuti troppo conflittuali. Il dibattito televisivo si è così trasformato in un caso mediatico, rilanciato sui social e commentato da diverse figure del panorama politico e giornalistico. Come sempre sono comparsi moltissimi commenti di chi si è schierato dalla parte di Lilli Gruber e chi, invece, ha preso le parti di Vannacci.

L’intervista a Otto e mezzo segna, dunque, un passaggio significativo nella presenza televisiva di Roberto Vannacci, che sceglie uno dei talk più seguiti della televisione italiana per portare al centro del dibattito le proprie posizioni e aprire un confronto diretto con una delle voci più autorevoli dell’informazione politica.