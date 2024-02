Striscia arriva a Sanremo e consegna un Tapiro a Fiorello per il caso John Travolta (VIDEO)

Sanremo

Andrea Sanna | 9 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Quest’oggi Fiorello ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia dopo il caso John Travolta. E stasera nel corso della puntata abbiamo visto com’è andata.

Il Tapiro a Fiorello

Stasera Striscia La Notizia è tornata all’azione con la consegna di un nuovo Tapiro d’Oro. Il destinatario di questo “dono” è Fiorello. Valerio Staffelli, inviato dell’occasione, ha intercettato lo showman per parlare della faccenda John Travolta e il famoso “Il Ballo del qua qua” durante la serata del Festival di Sanremo.

Dunque per tale ragione Striscia La Notizia non poteva di certo lasciarsi scappare una simile occasione. L’dea pare sia stata di Fiorello peraltro, come per sua stessa ammissione:

“Non è in grado di intendere e volere. John Travolta non capisce. Nella comicità da che mondo e mondo si fa. Se tu a Vasco Rossi proponi Il valzer del moscerino, se lui è d’accordo ci sarebbe da ridere. Stessa cosa vale per Roberto Bolle ecc. Lui prima ha detto sì sì. Gli abbiamo proposto: ‘Destrutturiamo la tua figura di personaggio iconico’. Lui ha detto ok e poi quando è arrivato lì aveva sta faccia… Praticamente il tranello l’ha fatto lui a noi”.

Fiorello ha aggiunto peraltro si sarebbe trattata di una gag terribile. A seguire il conduttore di Viva Rai 2 ha anche aggiunto come sarebbero andate le cose secondo il suo punto di vista, svelando quindi la sua versione dei fatti. Secondo la sua presa di posizione tra l’altro durante le prove era persino d’accordo John Travolta di questo sketch.

L'idea è stata mia, John Travolta la sapeva ma non è in grado di intendere e di volere

Sono andato in camerino e gli ho spiegato che era 'na cazzata e lui era d'accordo

Lui avrà pensato: "ora dico sì ma dopo faccio la faccia da minchia"#Sanremo2024 pic.twitter.com/VUG4kOGLMN — Rosario Tindaro Fiorello out of context (@ciurichannel) February 9, 2024

Questa dunque la versione di Fiorello riguardo all’accaduto.