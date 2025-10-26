Almeno per ora Fiorello ha chiuso le porte a Sanremo: “Dopo cinque Festival basta, non sarebbe giusto verso Amadeus”. Al Festival dello Spettacolo di Milano ha raccontato anche perché non farà più varietà tv: “Durano troppo, ogni tempo ha il suo ritmo”.

Sanremo, Fiorello chiude con il Festival

Durante il Festival dello Spettacolo di Milano, evento dedicato alle diverse forme dell’intrattenimento, Fiorello ha parlato con tanta ironia ed estrema sincerità del suo futuro televisivo, svelando una volta per tutte se lo rivedremo a Sanremo.

«Dopo cinque Sanremo basta, non lo farei per rispetto verso Amadeus, non sarebbe giusto», ha detto lo showman, tra l’applauso del pubblico. Fiorello ha spiegato che, dopo tante edizioni vissute fianco a fianco con l’amico e conduttore, preferisce non “invadere” ancora quello spazio: «Conti è una persona straordinaria, e non sarebbe giusto neanche per chi guarda vedermi sempre lì».

Poi, con la sua solita autoironia, ha aggiunto scherzando: «Mai dire mai, ma credo che ormai con l’alluce rigido e i malanni vari può bastare così».

Fiorello ha anche raccontato perché non ha intenzione di tornare a fare varietà televisivi come un tempo: «Pensare di farne uno che dura tre ore, dovrei cominciare alle 11 e finire alle 6 del mattino», ha detto tra le risate dei presenti.

Il conduttore ha poi offerto una riflessione più ampia sulla tv di oggi: «Una volta i telegiornali annunciavano direttamente il programma, che cominciava subito. Non è una critica: ogni cosa è figlia del suo tempo. Se oggi la prima serata parte tardi e milioni di persone restano davanti alla TV, vuol dire che funziona così, e va bene lo stesso».

Con queste parole, Fiorello conferma la sua volontà di prendersi una pausa dai grandi palchi televisivi, sebbene sia impegnato in radio con La Pennicanza, lasciando aperta la porta a future sorprese. Perché, come dice lui, “mai dire mai”.

