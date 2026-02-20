Tra imitazioni contestate e frecciate olimpiche, lo showman replica con ironia al Tapiro d’oro del collega milanese Tutto ha avuto…

Tutto ha avuto inizio quando Andrea Pucci, dopo aver rinunciato alla kermesse ligure, ha ricevuto il Tapiro d’oro da Striscia la Notizia mostrando un evidente fastidio per l’imitazione firmata da Rosario Fiorello. Il comico milanese ha punzecchiato il collega suggerendogli di godersi maggiormente la vita invece di svegliarsi all’alba per lavorare.

La risposta dello showman siciliano non si è fatta attendere e, durante il suo spazio a La Pennicanza, ha dato vita a un monologo pungente che ha immediatamente infiammato i social. Fiorello ha ammesso con la solita verve che la lista di persone intenzionate a togliergli il saluto si è ormai allungata a dismisura nell’ultimo periodo. “Se si incazzano anche i comici o pseudotali sono entrato davvero tra gli stand up comedian”, ha dichiarato lo showman.

Comici che “rosicano”

Secondo il mattatore televisivo, riuscire a far perdere la pazienza a un collega che svolge lo stesso mestiere rappresenta un traguardo paragonabile a una medaglia d’oro olimpica. Fiorello ha sottolineato come molti protagonisti dello spettacolo tendano a “rosicare” eccessivamente, finendo per gestire la propria immagine pubblica in modo decisamente controproducente per la carriera. Lo showman ha poi affondato il colpo citando ironicamente Paolo Petrecca, l’ex direttore di Rai Sport recentemente travolto dalle polemiche per la telecronaca delle Olimpiadi invernali.

“Ma questi chi hanno come ufficio stampa? L’ufficio stampa gli regala una zappa e loro se la danno sui piedi”, ha ironizzato Fiorello riferendosi alla gestione della comunicazione di Pucci. Lo showman si è chiesto candidamente se questi personaggi non abbiano almeno un amico sincero capace di consigliare un profilo più basso o un briciolo di diplomazia.

