Fiorello sogna di condurre Domenica In e non tarda ad arrivare la reazione di Mara Venier: le parole della conduttrice

In queste ore Fiorello ha rivelato che gli piacerebbe condurre Domenica In. Non è tardata ad arrivare così la reazione di Mara Venier, che ha inviato un audio al conduttore.

Mara Venier scrive a Fiorello

Questa settimana Fiorello è tornato in radio con un nuovo programma, La Pennicanza. Il conduttore tuttavia sta già progettando il suo ritorno in tv e solo nelle ultime ore è accaduto qualcosa di inaspettato. Nel corso di una diretta Instagram, il celebre showman ha rivelato di sognare la conduzione di Domenica In e a quel punto ha affermato: “Avevo pensato pure a una Domenica In, un dopo Venier, quando Mara non ha più voglia. La domenica si possono fare belle cose, hai tutta la settimana per preparare e poi la domenica fai il grande spettacolo. La domenica quasi quasi mi piacerebbe”.

Ma non solo. Spiegando come sarebbe la sua Domenica In, Rosario ha aggiunto: “Mara l’ha fatto alla Mara Venier con le interviste, io non sono capace. Io devo fare spettacolo, farei il grande varietà del sabato sera la domenica pomeriggio con scenografie pazzesche, balletti pazzeschi, canzoni, ospiti, duetti, super ospitoni. Ci dobbiamo sbrigare, noi siamo vecchi, non è che possiamo aspettare ancora molto”.

Le dichiarazioni di Fiorello non sono ovviamente passate inosservate e sono arrivate fino alla stessa Mara Venier. Non è dunque tardata ad arrivare la reazione della presentatrice, che a quel punto ha deciso di scrivere al suo collega. Oggi così, nel corso della nuova puntata de La Pennicanza, il conduttore ha fatto ascoltare l’audio ricevuto dalla Venier. Mara, commentando le dichiarazioni di Rosario, ha simpaticamente affermato: “Che ca**o di casino hai fatto”.

Sui social intanto già in molti sognano di vedere il comico alla conduzione di Domenica In, che la prossima stagione festeggerà ben 50 anni. Ma cosa accadrà a partire da settembre? Non resta che attendere per saperne di più.