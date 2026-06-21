L’estate è quella stagione che porta a vestirsi leggeri, ma attenzione alle cadute di gusto, ci ricorda il trend setter Flaviano Brutto.

L’estate è da sempre legata all’agognato periodo delle vacanze, anche se ormai uno le vacanze le può fare in qualsiasi periodo dell’anno. Stagione che evoca in noi la voglia di vacanza, di spiagge bianchissime e di acque cristalline. Durante le vacanze la voglia di evasione, di relax e di non rispettare i vincoli e le regole dell’etichetta è molto forte, ma attenzione: il buon gusto non va mai in vacanza. Anche in vacanza infatti, anche al mare l’outfit non va lasciato al caso. E soprattutto visto le temperature sono da preferire tessuti freschi e naturali. Il dress-code non è un optional, un accessorio che decidiamo di mettere o no in valigia perché è importante ovunque sapersi vestire in modo adeguato in ogni occasione.

La scelta del costume da bagno secondo Flaviano Brutto

Se vi state godendo una giornata in spiaggia o a bordo piscina, il costume da bagno è d’obbligo, ma mi raccomando non fatevi ossessionare dalla prova costume E non ascoltate chi dice magro è bello o grasso è bello: la sola cosa che vi deve importare è la vostra salute, indipendentemente da quanto pesate. Ovviamente il costume da bagno va scelto in base alla vostra fisicità e la scelta è davvero ampia: ci sono gli slip, gli speedo (come quelli indossati dal top model Vincenzo Cataldo), i calzoncini parigamba, i boxer (scelti dal modello Mirko Bonetti) e i bermuda.

Coloro che hanno un fisico longilineo si possono sbizzarrire e indossare qualsiasi capo e il risultato sarà sempre perfetto. Per chi come il sottoscritto non è altissimo ed è un po’ appesantito, consiglio lo slip, lo speedo o i calzoncini parigamba aderenti. Quando i chili in più ci sono inutile cercar di volerli nascondere indossando boxer o bermuda oversize perché otterrete proprio l’effetto contrario: quello di accorciare e appesantire ulteriormente la figura.

Flaviano Brutto e le regole del dress code in spiaggia e al bar

Il costume da bagno va rigorosamente indossato solo in spiaggia o a bordo piscina: non è assolutamente accettabile andare al bar o al ristorante, anche se della spiaggia, in costume da bagno. Il fatto che il locale sia all’aperto e sulla spiaggia non giustifica in alcun modo una cosi evidente e grossolana mancanza di rispetto e di educazione: il dress code va comunque seguito. E non è solo una questione di stile, ma anche di igiene: il caldo, l’umido sono veicoli di tante fastidiosissime patologie. Pertanto indossate sempre calzoncini, t-shirt e calzature per evitare cadute di stile.

I consigli di Flaviano Brutto sui trend estivi: oversize, pinocchietto e caftano

La stagione calda ci porta a preferire capi dalle forme fluide, dai colori accesi e soprattutto dai tessuti naturali. L’oversize è gettonatissimo nella stagione calda, ma sappiate che sicuramente è più largo, più ampio, ma anche più lungo, pertanto deve esser studiato e proporzionato per evitare che la figura appaia appesantita, abbassata e allargata. Un capo estivo che ha un grande seguito, purtroppo, sono i calzoni pinocchietto. Personalmente li trovo orrendi e posso dire senza timore d’esser smentito che è il solo capo che sta male davvero a tutti.

Una domanda ricorrente che si pone il fashion in estate è: lungo o corto? La moda maschile ha sdoganato il secondo anche per le serate estive, ma ovviamente il corto di sera non sarà mai quello che indossiamo di giorno, per andare al mare. Così come le calzature. Seguendo qualche basilare regola del dress code un outfit corto diventa incredibilmente trendy. Un capo che trovo particolarmente stiloso, di grande vestibilità e versatilità è il caftano. Questa camicia morbida la si trova di varie lunghezze: può arrivare alle ginocchia, ma anche alle caviglie.