Ilary Blasi ha mostrato un outfit estivo che richiama gli anni ’90 e sta già diventando un trend.

L’estate 2026 non è ancora ufficialmente iniziata, ma le alte temperature stanno già anticipando il clima da vacanza. Ilary Blasi ha già sfoggiato un look a effetto che sembra essere già diventato un trend per l’estate.

Ilary Blasi, il pareo sopra la camicia: il trend estate 2026 da copiare subito

Come ogni anno, con l’arrivo della bella stagione cresce anche l’attenzione ai trend moda più freschi e di grande ispirazione. A dettare le regole, ancora una volta, sono le celebrità. Tra le protagoniste più osservate c’è Ilary Blasi, che durante una recente vacanza in Grecia ha attirato l’attenzione con un look balneare destinato a far parlare. La conduttrice, in viaggio insieme a Bastian Muller, ha infatti mostrato uno stile originale che potrebbe diventare uno dei più imitati della stagione.

Durante il soggiorno in una villa esclusiva con piscina sul mare, Ilary Blasi ha condiviso sui social diversi momenti della sua vacanza, tra gite in barca, relax e pranzi panoramici. Proprio in uno di questi scatti ha sfoggiato un outfit che ha catturato l’attenzione degli appassionati di moda. Il look è composto da un costume intero giallo acceso, abbinato a una camicia a righe multicolor firmata Ralph Lauren, portata con le maniche leggermente arrotolate. Il dettaglio più interessante, però, è un altro: sopra la camicia, la conduttrice ha indossato un pareo trasparente con frange in stile anni ’90, utilizzato non nel modo tradizionale ma come una vera e propria minigonna. L’effetto finale è un mix tra stile retrò e modernità, con un gioco di trasparenze che richiama il classico “vedo non vedo” tipico della moda estiva. Un’interpretazione creativa che trasforma un semplice accessorio da spiaggia in un elemento centrale del look.

Ilary Blasi lancia un trend: il ritorno del pareo anni ’90

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Il pareo, accessorio iconico delle estati anni ’90 e 2000, sta vivendo una nuova stagione di popolarità. Un tempo utilizzato principalmente per coprirsi sulla spiaggia, oggi viene reinterpretato come capo d’abbigliamento vero e proprio, capace di integrarsi in outfit più strutturati e ricercati. Secondo la tendenza rilanciata da Ilary Blasi, il pareo non si limita più a essere annodato sopra il costume, ma diventa una minigonna trasparente da abbinare a camicie leggere, t-shirt o top estivi.

Il risultato è uno stile fresco e allo stesso tempo sofisticato, perfetto per le giornate al mare o per aperitivi sulla spiaggia. Il richiamo agli anni ’90 è evidente anche nei dettagli: frange, tessuti leggeri e trasparenze decorative che riportano a un’estetica nostalgica che continua a influenzare fortemente la moda contemporanea. Allo stesso tempo, la reinterpretazione moderna lo rende un capo versatile e facilmente adattabile a diversi contesti estivi. Quando un volto come Ilary Blasi lancia un’idea di stile, il mondo della moda estiva difficilmente resta indifferente.