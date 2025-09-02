Mancano poche settimane alla partenza del Grande Fratello e nelle ultime ore sarebbe stato chiuso il cast. Ma quanti saranno i concorrenti e quali sono le novità della nuova edizione? Ecco tutto quello che è emerso.

Le ultime news sul Grande Fratello

Manca sempre meno alla partenza della nuova edizione del Grande Fratello. A fine settembre infatti il celebre reality show tornerà in onda su Canale 5 e stavolta alla conduzione ci sarà nientemeno che Simona Ventura. Per la prima volta la presentatrice si metterà alla prova con questa nuova esperienza e di certo ne vedremo di belle. Tante le novità previste quest’anno, a partire dalla durata, che non supererà i 100 giorni. Il cast inoltre sarà composto interamente da personaggi Nip, totalmente estranei al mondo dello spettacolo e del web. Si parla dunque di un vero ritorno alle origini e di certo questa è una perfetta occasione per celebrare i 25 anni del programma.

Si mormora anche che, come accaduto per The Couple e L’Isola dei Famosi, i telespettatori potranno usufruire del televoto solamente tramite gli SMS. Inoltre pare che il regolamento sarà più rigido rispetto alle ultime edizione. Si parla infine dell’addio alla postazione social, che fino allo scorso anno era curata da Rebecca Staffelli. Nelle ultime ore sono anche emersi nuovi retroscena, che stanno già facendo discutere.

LEGGI ANCHE: Giulia De Lellis difende Tony Effe dalle critiche del web

Amedeo Venza ha infatti rivelato quanti saranno i concorrenti e le novità della nuova edizione del Grande Fratello. Stando a quanto fa sapere l’esperto di gossip, il cast sarebbe stato appena chiuso e pare che i protagonisti che varcheranno la porta rossa saranno tra i 10 e i 12. Ma non solo. Sempre secondo quanto si legge, pare che quest’anno, dopo lungo tempo, dovrebbe tornare anche il pubblico fuori la casa ad accogliere i concorrenti.

Si stanno dunque definendo gli ultimi dettagli della nuova edizione del reality show, che senza dubbio anche quest’anno sarà un vero successo.