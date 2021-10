Nelle scorse settimane abbiamo visto prima la sospensione della maglia per Flaza e Inder. Se il secondo è stato eliminato dalla Pettinelli, la prima aveva ricevuto un premio da parte di Lorella Cuccarini nonostante la grande quantità di regole infrante. Parlando con la sua maestra sembrava aver capito i suoi sbagli e aveva detto che avrebbe rimediato. Peccato, però, che ha commesso di nuovo gli stessi errori e questa volta non c’è stato il perdono. Queste le parole dell’insegnante:

Io parlo sempre del tuo talento. Ma in realtà sono due settimane che parlo sempre di tutt’altro. Non mi dai modo di tirarlo fuori questo talento. Vedo che col passare del tempo tu non hai capito. Comprendo anche quella che è stata la tua vita prima. Ma qui ci sono delle regole che devono valere per tutti, anche per il rispetto dei tuoi colleghi. Io penso e credo fermamente che tu abbia bisogno ancora di un po’ di scuola di vita. Per cui per quanto mi riguarda la permanenza di Flavia in questa scuola finisce qui oggi.