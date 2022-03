Floriana Secondi si ritira?

Siamo nel pieno della terza puntata de L’Isola dei Famosi 16, e anche stasera non mancano i colpi di scena. Come sappiamo infatti in questi giorni a scontrasi al televoto sono stati Antonio Zequila con Floriana Secondi, e Carmen Di Pietro con Alessandro Iannoni. A scamparla però sono stati proprio la showgirl e suo figlio. L’attore e l’ex gieffina invece hanno dovuto abbandonare la Palapa, separandosi dal resto del gruppo dopo una sola settimana.

Tuttavia quando Ilary Blasi ha comunicato a Floriana e ad Antonio che invece di tornare in Italia sarebbero sbarcati su Playa Sgamada, dove potrebbero avere la possibilità di giocare come concorrenti singoli, è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. La Secondi infatti ha affermato di volersi ritirare definitivamente da L’Isola dei Famosi, e di non voler andare su Playa Sgamada, essendo già stata eliminata dal pubblico.

A quel punto Ilary, Alvin, Nicola Savino e Vladimir Luxuria hanno cercato di convincere in ogni modo Floriana Secondi a ripensarci. La conduttrice ha così invitato l’ex gieffina, che nel mentre è scoppiata a piangere, a prendersi del tempo per pensare al da farsi, e il web si chiede già cosa accadrà (QUI per il video).

Floriana deciderà davvero di ritirarsi dal gioco, o invece ci ripenserà e sbarcherà su Playa Sgamada? Lo scopriremo solo tra poco.

