Vediamo la trama e le anticipazioni di Forbidden Fruit per la settimana dal 1° al 6 settembre 2025 (eccezionalmente anche di sabato). Cosa succederà nelle prossime puntate della serie TV turca in onda su Canale 5 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity?

Anticipazioni Forbidden Fruit 1 settembre

Halit è rientrato in casa, ma tra lui e Yildiz c’è ancora tensione.

La trama di Forbidden Fruit si concentra sul piano di Ender, che vuole testare la fedeltà di Yildiz usando una cospicua somma di denaro.

Kemal scopre tutto e avvisa Yildiz, che si infuria e rifiuta i soldi di Halit. Tra emozioni forti e vecchi sentimenti mai sopiti, Yildiz e Kemal si baciano.

Ma la scena viene vista da Zeynep, che resta delusa dalla sorella…