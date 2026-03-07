Dal 9 al 14 marzo ecco tutte le anticipazioni e la trama di Forbidden Fruit.

Anticipazioni Forbidden Fruit dal 9 al 14 marzo

Nuova settimana e nuove anticipazioni di Forbidden Fruit che, vi ricordiamo, non andrà in onda solo dal lunedì al sabato, rispettivamente alle 14:10. Assisteremo infatti anche a un appuntamento serale il giovedì alle 21:55. Cosa attenderà gli amanti della soap opera? Ecco tutti i dettagli:

Yigit fa sapere a Sahika che lui e Lila sono più vicini, dopo il bacio di quest’ultima. Sahika però gli ordina di prendere le distanze, perché certa che Lila possa ulteriormente avvicinarsi a lui. Per tale ragione Yigit cambia atteggiamento verso la ragazza e lei non nasconde sofferenza.

Secondo Leyla, Yildiz dovrebbe sottoporsi a un test di maternità, perché pensa possa esserci stato uno scambio nelle culle dopo il parto. L’esito è negativo e questo getta nello sconforto Yildiz. Ender per questo costringe il direttore della struttura a collaborare e rintracciare tutte le famiglie del bambini nati lo stesso giorno e scoprire la verità.

La trama della settimana

Nel frattempo, secondo la trama e le anticipazioni di Forbidden Fruit, Sahika chiede a Yigit di provare a convincere Erim ad andare a studiare all’estero. Ender scopre che la vera famiglia di Halitcan è in Australia, dove si è trasferita. Situazione che la getta ulteriormente nello sconforto.

Halit però riesce a rintracciarli e riportare il bebè a casa. Confermata la paternità del bambino, lui chiede a Yildiz di tornare a casa, ma lei rifiuterà. Intanto Erim è sconvolto dalla notizia dell’arrivo del fratellino.

Forbidden Fruit: tutte le anticipazioni

L’accaduto provoca il panico in Sahika: il suo piano è fallito. A seguire Kaya organizza una cena romantica per Leyla e svela di sapere il suo segreto. Yigit intanto provoca Lila e sostiene Erim, mentre questi vanno a casa di Yildiz per conoscere Halitcan. Sul posto poi arriva anche Ender per parlare con Erim.

Akin intanto fa una richiesta a Zehra, mentre Ender ordina ad Altin di avere il telefono di Sahika. La domestica però avvisa quest’ultima che le consegna il cellulare. In ogni caso però la mora riesce a rintracciare il secondo telefono di Sahika ed è pronta a smascherarla.

Le anticipazioni di Forbidden Fruit non sono finite. Sahika è certa che Yildiz ha una relazione segreta con Emir e lo dice ad Halit. Mentre è tutto pronto per la circoncisione del figlio, l’uomo si presenta a casa di Emir per mettere le cose in chiaro.

Successivamente Ender scopre che Sahika è in contatto con un uomo misterioso e insieme a Caner cercano di capire di chi si tratta. Kaya non nasconde la gelosia per Leyla e rifiuta un cliente che ci prova con lei. Anche Yigit si mostra geloso di Lila.

Cosa succede nelle prossime puntate

Kaya sorprende Leyla con un viaggio a Smirne, così che possa andare a vedere la nonna. Lei però trova una scusa per tornare subito a Istanbul. Alla festa di Halitcan si presenta anche Ender e Sahika appare non poco nervosa.

La trama e le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano che Yildiz poi chiede ufficialmente il divorzio ad Halit, presentandogli l’accordo. Dall’altra parte però Kaya le consiglia di trasferirsi, perché la convivenza con Erim potrebbe penalizzarla in tribunale. La bionda quindi va a vivere con Asuman e il bambino da Ender, anche se quest’ultima non è felice.

Halit scopre che Kaya è l’avvocato di Yildiz per il divorzio e questo genera attriti con Sahika. Dopo una discussione, Kaya ascolta il suggerimento di Leyla e insieme si concedono uno svago. Lui dopo il tempo trascorso tenta di baciarla ma lei lo respinge.

La convivenza di Yildiz in casa di Ender è fatta di alti e bassi anche se i dissapori sono stati superati.

