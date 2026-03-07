Tutti gli spoiler sulle prossime puntate de La forza di una donna: anticipazioni e trama dal 9 al 14 marzo 2026.

Anticipazioni La forza di una donna

Tra le serie turche attualmente in onda su Canale 5 oltre Forbidden Fruit e Io sono Farah (che vedrà la sua conclusione venerdì), c’è anche La forza di una donna. Ecco le anticipazioni dal 9 al 14 marzo e cosa prevede la trama della dizi:

Bahar si occupa della preparazione della cena ordinata da Cem, ma questa sarà l’ultima volta. La signora Fazilet ritrova l’ispirazione e sente di poter tornare a scrivere. Raif inizia a sospettare di sua madre.

Intanto Bahar e Cem si trovano in una situazione difficile: finiscono in una retata al momento della consegna e prese dal panico scappano dalla polizia dove si rifugiano a casa della signora Calibe, fingendosi parenti. Scappando però hanno dimenticato le pentole e si rendono conto di essere incappate in un giro di spaccio una volta rientrate.

Trama della settimana dal 9 al 14 marzo

Quali sono tutte le altre anticipazioni de La forza di una donna? Cem fa sapere che la consegna non è andata a buon fine e ordina a Bersan di recuperare le pentole minacciando delle conseguenze per lei, Bahar e Ceyda. A seguire Kismet rivela d Emre che ha un figlio. Lui quindi si dice pronto a un confronto con la sua ex.

Sirin, come rivelano le anticipazioni de La forza di una donna, prova a riavvicinarsi ad Arif che, invece, scoperto della relazione segreta con Kismet affronta Emre. Bahar, Ceyda e Bersan non hanno la minima idea di come rimediare il problema delle pentole bruciate e temono conseguenze da Cem.

Nisan e Doruk vengono attaccati dalla mamma di una loro compagna di scuola, che solleva delle aspre accuse.

