La serie TV Io sono Farah, questa settimana riprende lo slot del pomeriggio, con appuntamenti speciali anche in prima e seconda serata. Ecco tutte le anticipazioni dettagliate della puntata di oggi 10 dicembre.

Anticipazioni Io sono Farah 10 dicembre

Con un doppio appuntamento oggi, Io sono Farah, come vedremo, va in onda nel daytime, ma anche in seconda serata agli orari sotto indicati. Ecco le anticipazioni della trama di oggi 10 dicembre:

Nel nuovo episodio di Io Sono Farah mentre la polizia tiene Kaan sotto interrogatorio, Farah si ritrova faccia a faccia con Bekir, che cerca di ucciderla in un ultimo disperato tentativo di sbarazzarsi di lei.

Ma Farah, con una forza e determinazione inaspettate, riesce a reagire e, in un atto di autodifesa, ferisce gravemente Bekir. Questo momento segna un punto di non ritorno nella sua lotta per la sopravvivenza.

Nel frattempo, la situazione si complica ulteriormente quando Tahir e Mehmet discutono su come escludere Farah dall’indagine sull’omicidio di Alperen. Mehmet ha un piano: Farah non deve essere costretta a testimoniare, ma per portarlo avanti, è fondamentale che Tahir riesca a trovare prove concrete che colleghino Kaan all’omicidio, prove che possano essere usate per allontanare Farah dalla giustizia e metterla al sicuro.

Tuttavia, Tahir si trova a dover prendere decisioni difficili per proteggere Farah, senza compromettere il corso dell’indagine.

La situazione precipita quando Tahir si accorge della misteriosa assenza di Bekir e della sua famiglia. Preoccupato, si precipita a casa Akinci, dove trova Farah in uno stato di shock. A terra, in una pozza di sangue, giace Bekir, apparentemente senza vita. Ma mentre la confusione regna sovrana, Farah si rende conto che l’uomo non è morto: respira ancora, seppur in condizioni critiche. Sconvolta, Farah confessa di averlo accoltellato per difendersi, mentre il suo cuore si fa sempre più pesante sotto il peso della verità.

Come continuano le anticipazioni di Io sono Farah? Dopo aver prestato i primi soccorsi, Tahir e Farah chiamano immediatamente un’ambulanza e decidono di fuggire verso un luogo sicuro, temendo che la polizia possa arrivare da un momento all’altro. Ma la sorpresa non finisce qui: mentre Kaan è sottoposto a un interrogatorio da parte di Mehmet, quest’ultimo svela una clamorosa novità. Con un sorriso enigmatico, Mehmet presenta l’arma del delitto, con le impronte di Kaan sopra. Un colpo basso che getta ombre inquietanti su Kaan e su tutto ciò che Farah e gli altri hanno cercato di nascondere fino a quel momento.

Non resta che seguire gli sviluppi nelle prossime puntate…

Quando va in onda in onda Io sono Farah

Per questa settimana Io sono Farah va in onda in diversi Dopo l’appuntamento delle 23:55 del 9 dicembre. Ecco cosa succede invece per le giornate di oggi 10 dicembre, l’11 e venerdì 12:

Mercoledì 10 dicembre doppio appuntamento alle 14:05 e 23:55.

Giovedì 11 e venerdì 12 dicembre, ore 14.05

Venerdì 12 dicembre, ore 21.50 in prime time

Questi tutti i giorni in cui va in onda Io sono Farah su Canale 5.

Dove vedere Ia serie in TV e in streaming

La serie TV dove vederla in televisione e in streaming? Io sono Farah va in onda su Canale 5 e su Mediaset Infinity, dov’è possibile anche recuperare tutti gli altri episodi.

