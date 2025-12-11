Cosa prevedono le puntate dell’11, 12 e 13 dicembre

Le anticipazioni di Forbidden Fruit per le puntate dell’11, 12 e 13 dicembre cosa prevedono? Ecco nel dettaglio cosa dice la trama della serie turca in onda su Canale 5 e Mediaset Infinity dal lunedì al sabato.

Anticipazioni Forbidden Fruit giovedì 11 dicembre 2025

Iniziamo subito con le anticipazioni per la puntata di giovedì 11 dicembre 2025 di Forbidden Fruit.

Mustafa mette alle strette Asuman e riesce a scoprire finalmente la verità: Yildiz è sposata con Halit, il potente uomo d’affari. La reazione di Mustafa è feroce, tanto da minacciare di andare direttamente da Yildiz per raccontarle la verità.

In preda alla rabbia, Asuman perde il controllo e accoltella Mustafa in un gesto disperato per fermarlo. Yildiz e Halit, sconvolti, si recano al commissariato di Bursa per fare chiarezza.

Lì, Yildiz scopre che Mustafa è suo padre e, furiosa per essere stata ingannata per tutta la vita, promette a Asuman che non la perdonerà mai. Intanto, Halit raggiunge Mustafa in ospedale e anche lui apprende la verità, un colpo durissimo che cambierà per sempre il loro rapporto.