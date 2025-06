Ospite a La Volta Buona, Pamela Petrarolo ha lanciato un appello in diretta a suo fratello, che solo pochi giorni fa è stato ritrovato dopo due anni e mezzo.

L’appello di Pamela Petrarolo

Pochi giorni fa è arrivata notizia che Manuel Petrarolo, fratello di Pamela Petrarolo, è stato finalmente ritrovato dopo due anni e mezzo. Stando a quanto hanno riportato le più importanti testate, il 35enne, intercettato dai poliziotti, si troverebbe attualmente agli arresti domiciliari e sarebbe indagato per il furto di una macchina. Nonostante la lieta notizia però Pamela ha fatto sapere che né lei né la sua famiglia sono a conoscenza del luogo in cui si trova attualmente Manuel. Ma non solo. La showgirl ha infatti rivelato di aver appreso tutte le informazioni tramite i giornali, non avendo modo di contattare suo fratello.

Oggi così la Petrarolo è stata ospite a La Volta Buona e nel salotto di Caterina Balivo ha rivelato come ha reagito sua madre alle recenti notizie su Manuel. L’ex volto di Non è la Rai ha così affermato: “Mia mamma in questo momento è molto nervosa. La cosa più importante è che è vivo e siamo sollevati di questo, però siamo appesi a una verità che non conosciamo. Noi stiamo apprendendo le notizie dai giornali, non è proprio il massimo”.

Ma non è finita qui. Poco dopo infatti Pamela Petrarolo ha voluto lanciare un appello a suo fratello Manuel, chiedendogli di mettersi in contatto con la madre. Ecco le sue dichiarazioni in merito: “Vorrei lanciare un messaggio a mio fratello: se riesci, anche tramite qualcuno, a fare una telefonata per tranquillizzare la mamma. Se non lo puoi fare tu, se riesci a contattare il tuo avvocato e fare avere delle notizie. Noi prima di sapere tutto ti vogliamo vedere e riabbracciare”.

“Mio fratello è stato ritrovato ma non sappiamo nulla”. Pamela Petrarolo a #LVB pic.twitter.com/xofhrLrTTU — La Volta Buona (@voltabuonarai) June 24, 2025

Si spera dunque che a breve Pamela e la sua famiglia possano riabbracciare Manuel, dopo due anni e mezzo di lontananza.