Gioia per Francesca Michielin

Sono passati 10 anni da quando Francesca Michielin ha dato ufficialmente il via alla sua carriera, e col passare del tempo numerosi sono i successi raggiunti dalla cantante di Bassano del Grappa. A oggi infatti la giovane artista si conferma come uno dei volti più amati e versatili della musica italiana, e solo qualche settimana fa per lei è arrivata una grande opportunità. Per la prima volta infatti Francesca ha diretto l’orchestra del Festival di Sanremo per la sua amica e collega Emma Marrone, che come sappiamo quest’anno ha partecipato alla kermesse musicale col brano Ogni Volta È Così.

Nel mentre in queste ore per Francesca Michielin è arrivata una grande gioia. Nella giornata odierna infatti la cantante si è laureata in canto jazz al Conservatorio Agostino Steffani. A partecipare all’evento sono stati alcuni familiari della Michielin e alcuni amici, che si sono uniti nel festeggiare questo importante traguardo. Francesca intanto raggiunta da IlGazzettino.it ha rilasciato delle prime dichiarazioni. Queste le sue parole:

“Sono contentissima. È in canto jazz la laurea. È un momento molto emozionante, molto più di Sanremo, proprio all’ennesima potenza. Non mi aspettavo tutti questi parenti per festeggiare, però è da due anni che non festeggiamo niente per via della pandemia, quindi oggi ce la godiamo”.

Francesca Michielin si è laureata. pic.twitter.com/ivW6BUUq2k — disagiotv (@disagio_tv) February 24, 2022

Non resta che fare tanti auguri e le nostre più sincere congratulazioni a Francesca Michielin per la laurea in canto jazz al Conservatorio. Nel mentre tra pochi giorni, più precisamente il 15 marzo, la cantante pubblicherà il suo primo romanzo, Il Cuore È Un Organo, edito da Mondadori. Il libro è già disponibile per il pre-order su tutti gli store e in tutte le librerie, e coloro che lo ordineranno in anteprima riceveranno un nuovo brano inedito scritto da Francesca, Ottanio. Non resta che attendere il 15 marzo dunque per scoprire ancora una volta come ci stupirà la Michielin.

