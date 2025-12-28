L’ex compagna di Silvio Berlusconi ripercorre la sua vita in una lunga intervista al Corriere della Sera, tra amore, relazioni complesse e scelte personali, tra libertà e consapevolezza

Dalla famiglia d’origine alla consapevolezza

Francesca Pascale ripercorre la sua vita in una lunga intervista al Corriere della Sera. Figlia di un operaio e di una casalinga, Pascale parla di un “patriarcato naturale” e di un rapporto difficile con il padre, da cui non si è mai sentita amata. Questi primi anni di vita hanno segnato la donna che è diventata, determinata e indipendente, capace di scegliere liberamente la propria strada.

L’amore per Silvio Berlusconi

La storia con Silvio Berlusconi ha segnato 15 anni della sua vita. “Io ho conosciuto il Presidente quando aveva 69 anni, un uomo forte e libero. Ho vissuto tutto il bello possibile”, racconta Pascale. La relazione si è conclusa non per questioni politiche, anche se il suo impegno per i diritti civili aveva creato tensioni all’interno del partito. “Berlusconi diceva che avevo bisogno di libertà, che non poteva farmi vivere la sua vecchiaia e non voleva imprigionarmi. Ma tra di noi non è mai finita, non ci siamo mai realmente separati”.

La relazione con Paola Turci

Dopo Berlusconi, Francesca Pascale ha avuto una relazione con Paola Turci, durata quattro anni e ufficializzata con un’unione civile. La definisce oggi una storia “tossica”: “Non ero pronta dopo Berlusconi, era un chiodo schiaccia chiodo. Ma mi prendo la mia responsabilità. Mi ha fatto soffrire l’ipocrisia: stavo con una donna che disprezzava Berlusconi, ma non il fatto di vivere con il suo denaro”.

Nessuna buonuscita, solo gratitudine

Le voci sulla presunta buonuscita da Berlusconi sono state chiarite: “Non ho avuto buonuscita. Ho avuto una vita piena di cose bellissime che mi ha dato Silvio Berlusconi. Mi ha sempre sostenuto, mantenuto, riempito di doni: dal suo tempo alle case, a un patrimonio che mi ha permesso di costruire una società immobiliare e vivere nel totale privilegio”.

La nuova vita nella campagna senese

Oggi Francesca Pascale vive in un casale nella campagna toscana, circondata dai suoi 11 cani. “Ho sempre desiderato trasferirmi lontano dai rumori e dalla ressa. Mi sono decisa dopo essermi separata da Silvio. C’era solo il terreno, ma era il luogo perfetto per ricominciare”.

Una vita tra libertà e consapevolezza

Tra amori intensi e scelte di vita radicali, Francesca Pascale racconta un percorso fatto di libertà, responsabilità e gratitudine.