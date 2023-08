NEWS

Nicolò Figini | 13 Agosto 2023

Belen Rodriguez

La presunta frecciatina della madre di Belen Rodriguez

Ogni giorno ormai si parla di nuovi sviluppi in merito alla relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Tra loro l’amore sarebbe terminato un’altra volta e il motivo sarebbero dei presunti tradimenti compiuti dal conduttore ai danni della compagna. Ovviamente non sappiamo cosa ci sia di vero in tutto questo. Ma Belen ha lasciato intendere più volte, senza essere troppo esplicita, che questa sia la realtà dei fatti.

Molto chiacchierato, per esempio, è stato il video in cui possiamo vedere dei cervi mentre sono in un prato. Questo ha ottenuto anche il like inaspettato di Emma Marrone. In seguito anche la madre Veronica Cozzani ha pubblicato una foto con dei cervi e nelle ultime ore ha rincarato la dose con una nuova immagine.

Qui sotto, infatti, possiamo vedere una fotografia che ritrae le donne della sua famiglia. Nella descrizione si legge: “Le donne di questa famiglia sono guerriere. Forza donne! Vi voglio tanto bene! Molto“. Una frase che i fan di Belen Rodriguez hanno percepito come una nuova frecciatina a Stefano De Martino.

La mamma di Belen Rodriguez pubblica una nuova foto

Dall’altra parte, tuttavia, alcuni rumor sostengo che questa separazione tra Belen e Stefano non sia reale e sia soltanto un modo per mettersi sotto le luci dei riflettori:

“È mistero fitto sullo status quo della relazione sentimentale tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino. Se da un lato lei si lascia immortalare in atteggiamenti maliziosi con un imprenditore bresciano, dall’altro lui le fa eco sui social lanciando messaggi subliminali sulla complessità dell’amore.

Persone a loro vicine parlano, però, di un rapporto solido e fanno intendere che si tratti di una strategia mediatica attuata dalla coppia e finalizzata ad alzare le quotazioni di entrambi sul mercato tv e pubblicitario”.

Voi che cosa ne pensate di tutta la situazione? Fatecelo sapere con un commento. Intanto, come sempre, seguiteci per altre news.