Nelle ultime ore si è parlato di un presunto riavvicinamento tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura. L’ex tronista di Uomini e Donne così rompe il silenzio e rivela come sono oggi i rapporti con il suo ex fidanzato.

Francesca Sorrentino fa chiarezza

Due degli ex protagonisti di Temptation Island più discussi di sempre sono senza dubbio Francesca Sorrentino e Manuel Maura. Come in molti ricorderanno, il viaggio nei sentimenti dell’ex coppia ha vissuto numerosi alti e bassi e dopo la fine del reality show tra i due c’è stato un inaspettato ritorno di fiamma, che ha lasciato il pubblico a bocca aperta. Pochi mesi dopo però le cose sono nuovamente precipitate e così Francesca e Manuel hanno annunciato l’ennesima rottura. A quel punto la Sorrentino ha deciso di rimettersi in gioco e ha accettato il trono di Uomini e Donne. Il percorso all’interno del dating show non è tuttavia andato come sperato e a oggi l’ex tronista è ancora single.

Nelle ultime ore però una nuova voce di corridoio ha spiazzato il web e ha riportato i due al centro dell’attenzione mediatica. Come in molti sanno, durante il weekend Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara si sono uniti in matrimonio. A prendere parte alle nozze degli ex volti di Temptation Island sono stati anche la Sorrentino e Maura, che sono stati avvistati insieme. A quel punto sui social si è iniziato a parlare di un presunto riavvicinamento tra i due e il gossip ha fatto in breve il giro dei social arrivando fino all’ex tronista, che ha così voluto fare chiarezza sulla situazione.

Rispondendo a una fan su Instagram, Francesca Sorrentino ha rivelato come sono oggi i rapporti con Manuel Maura, facendo intendere che tra lei e il suo ex ci sarebbe ancora qualche tensione. L’ex volto di Uomini e Donne ha infatti affermato: “Una foto con Manuel? Pensa la volevo mettere, ma a quanto pare i rapporti civili non vanno più di moda”.

Francesca ha così ufficialmente smentito le voci di un riavvicinamento a Manuel, mettendo fine ai gossip.