Ieri sera si è tenuto il primo dei due concerti a San Siro di Marco Mengoni. Nel corso della serata il cantante, commosso, è tornato a parlare di sua madre e ha rivelato quale consiglio gli ha dato.

La rivelazione di Marco Mengoni

In queste settimane è ufficialmente partito il nuovo tour di stadi di Marco Mengoni. Il celebre e amato artista sta così toccando le principali città del nostro paese, raggiungendo i fan che in questi lunghi non hanno mai smesso di supportarlo e di sostenerlo. Data dopo data così l’ex vincitore di X Factor sta registrando sold out su sold out e ancora una volta sta facendo scatenare tutto il pubblico. Nel corso delle due ore e mezza di spettacolo infatti Mengoni sta proponendo tutti i suoi più grandi successi, regalando uno show emozionante e ricco di effetti speciali. Solo ieri sera la tournée ha fatto tappa a Milano, per il primo dei due concerti a San Siro.

Ancora una volta il cantante non si è risparmiato e durante la serata non sono mancate anche le lacrime. Poco prima della fine dello spettacolo è poi accaduto qualcosa che ha emozionato tutti i presenti. Marco Mengoni è infatti sceso dal palco per abbracciare alcuni fortunati fan. Una volta risalito, l’artista è tornato a parlare di sua madre, venuta a mancare pochi mesi fa, e ha così rivelato quale consiglio gli ha dato. Queste le sue dichiarazioni in merito, che ovviamente non sono passate inosservate:

“Mi mamma mi diceva sempre di guardare negli occhi le persone per capire come sono, se sono buone o cattive. Questa sera vi ho guardato un po’ negli occhi e mi è venuto da piangere”.

“mia mamma mi diceva sempre

guarda le persone negli occhi e capisci se sono buone

Il momento ha naturalmente commosso tutto lo stadio e le parole di Marco Mengoni hanno in breve fatto il giro del web. Questa sera nel mentre si terrà il secondo concerto milanese e di certo anche stavolta ne vedremo di belle.