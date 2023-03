NEWS

Andrea Sanna | 19 Marzo 2023

GF Vip 7

In un’intervista radiofonica Francesco Chiofalo è tornato a parlare dei Donnalisi. Secondo lui si lasceranno per un motivo preciso. Ecco quale

Le parole di Francesco Chiofalo sui Donnalisi

Non è la prima volta che Francesco Chiofalo parla della sua ex Antonella Fiordelisi, ora che lei è al Grande Fratello Vip 7. Più volte si è espressa non solo sul suo percorso in Casa, ma anche sul legame nato tra l’influencer ed Edoardo Donnamaria.

Ospite di Turchesando, trasmissione radiofonica di Radio Cusano Campus condotta da Turchesa Baracchi, Francesco Chiofalo ha parlato della relazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Lui si augura che i due resteranno insieme e che possano avere uno o più figli: “(…) uscirebbe un bel ragazzetto, quindi spero che abbiano figli maschi”.

Sebbene voglia augurargli il meglio, Francesco Chiofalo in realtà è certo che le cose andranno diversamente e per un motivo ben preciso. Secondo il suo pensiero la relazione tra Antonella ed Edoardo sarà una “cosa del momento”. Come mai. In poche parole ha spiegato quel che secondo lui succederà: “(…) il padre incomincerà a rompere perché è geloso della figlia. Finirà perché la lascerà lui”. A seguire ha detto anche che Donnamaria arriva da una buona famiglia e, a detta sua, i genitori non vorranno avere a che fare con la famiglia di Antonella e, per questo, “si incrineranno i rapporti”.

Tornando poi sulla sua rottura con Antonella Fiordelisi, Francesco Chiofalo ha parlato del papà e della famiglia dell’ex schermitrice. Stando al suo racconto i genitori della vippona pare siano andati spesso contro di: “Al padre non sono mai andato a genio. Persona bigotta e medievale. Vedendo un personaggio come me, sbianca“, ha detto.

“Se io fossi un uomo di 60 anni e mia figlia mi facesse vedere un individuo come me, le direi di buttarlo fuori casa. Ormai viviamo in un mondo di politically correct e non me lo puoi più dire che non va bene il tatuaggio”. Francesco Chiofalo ha spiegato invece come la famiglia di Drusilla Gucci l’abbia ben accolto.