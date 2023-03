NEWS

Andrea Sanna | 19 Marzo 2023

GF Vip 7

La delusione di Nicole Murgia

Il rapporto tra Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria dopo il Grande Fratello Vip sembra vacillare. Nella Casa i due avevano instaurato un’amicizia, che aveva lasciato pensare ad altro per alcuni atteggiamenti e che aveva fatto tanto arrabbiare Antonella Fiordelisi.

Poi la squalifica di Edoardo Donnamaria e il pensiero di Nicole Murgia di esprimergli la sua vicinanza dopo l’accaduto. Messaggio a cui, però, lo speaker romano non ha mai risposto. Come mai? Il ragazzo ha rivelato a Casa Chi di aver fatto una promessa ad Antonella Fiordelisi, ovvero quella di non avere contatti con l’attrice una volta fuori. E sta rispettando questa scelta. Ma non solo. Sempre durante l’intervista ha anche spiegato di aver visto delle cose che non gli sono piaciute.

Nicole Murgia ha manifestato dispiacere e ha avanzato alcune ipotesi nei giorni scorsi a Casa Pipol e ora che ha scoperto la verità non sembra averla presa granché bene. L’ex vippona ha spiegato di essere molto arrabbiata con Donnamaria come gentilmente raccolto da Isa & Chia: “Se non risponde per Antonella veramente mi cadono le braccia”. Ma non solo, perché poi ha ipotizzato anche gli altri presunti motivi che avrebbero infastidito Edoardo. Tra questi Gianluca, l’ex della Fiordelisi: “(…) Lui ha preso le mie difese sui social dopo una serie di insulti. L’ho apprezzato”.

A riguardo Nicole Murgia ha fatto sapere, infatti, di aver voluto sentirlo per capire delle cose su Antonella. Ma non era un voler screditare Edoardo, ma vederci chiaro: “Ci sono rimasta male certo, se c’è un’amicizia… Io credo che lui abbia fatto questa promessa ad Antonella ma si sia attaccato a questa cosa che ho sentito Gianluca”, ha concluso.

Vedremo se magari Edoardo Donnamaria deciderà di parlarne nuovamente e replicare quindi alle parole di Nicole Murgia. Al momento però non sembrano esserci novità! Attendiamo sviluppi.