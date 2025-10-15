A distanza di pochi giorni dall’incidente stradale che lo ha coinvolto, Francesco Chiofalo rompe il silenzio e rivela cosa è accaduto. Ecco come sta l’ex volto di Temptation Island.

Come sta Francesco Chiofalo

Pochi giorni fa Francesco Chiofalo ha annunciato di essere rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale mentre si trovava a Dubai per lavoro. L’ex volto di Temptation Island si è infatti mostrato in ospedale, facendo preoccupare i fan, senza però aggiungere ulteriori dettagli sulla vicenda. Adesso, a distanza di qualche giorno, Chiofalo è stato dimesso ed è stato raggiunto da FanPage per un’intervista. Ma come sta ora? Come ha svelato lui stesso, Francesco ha riportato una contrattura al collo e dovrà portare il collare per qualche giorno. In seguito, entrando nelle dinamiche dell’incidente, ha dichiarato:

“Io e questo amico stavamo andando a una serata. Lui è venuto nel locale accompagnato dal suo autista, che però è dovuto andare via perché si è sentito male. Vedendo che il mio amico aveva bevuto, gli ho detto: ‘Ti accompagno io’. Ma non me la sentivo di guidare una macchina così costosa e avevo difficoltà anche con la segnaletica locale. Gli ho detto di cercare di stare sveglio ma ha perso il controllo della macchina. Ha fatto un testacoda e poi un bel botto. La Lamborghini è distrutta, disintegrata”.

LEGGI ANCHE: Belen Rodriguez spoilera la nascita della figlia di Cecilia, poi cancella tutto

Ma non è finita qui. Francesco Chiofalo ha voluto anche replicare alle critiche feroci del web. Alcuni utenti hanno infatti condannato la scelta dell’influencer di postare un video sui social prima ancora di arrivare in ospedale. In merito il celebre Lenticchio ha precisato:

“L’influencer è colui che documenta la sua vita attraverso i social. Io ho deciso di documentare sia le cose belle che quelle brutte. Questa è una cosa che molti miei colleghi non fanno. Raccontano solo il bello della loro vita e fanno sentire le persone a disagio, causando problemi di inadeguatezza e insicurezza”.