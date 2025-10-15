Con un post pubblicato sui suoi profili social, Belen Rodriguez avrebbe spoilerato la nascita della figlia di Cecilia e Ignazio Moser. Dopo essersi resa conto della gaffe, la showgirl argentina avrebbe cancellato tutto.

La gaffe di Belen Rodriguez

In questi mesi, come di certo in molti sapranno, si è parlato a lungo del legame tra Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia. Ripetute voci di corridoio hanno infatti parlato di una presunta lite che avrebbe allontanato momentaneamente le due. Ciò nonostante di recente, nel corso di un’intervista, la moglie di Ignazio Moser ha ufficialmente smentito le dicerie, affermando con decisione: “Con Belen non abbiamo litigato. Siamo due persone molto diverse e qualche litigata ogni tanto ci scappa, però in questo caso non c’è stato niente di tutto ciò che è stato detto. Non ci sono stati problemi né di lavoro, né di famiglia, né di fidanzati, né di mariti, di niente”.

In queste ore intanto è accaduto qualcosa che ha sorpreso il web e che non è sfuggito agli occhi attenti degli utenti. Con una storia pubblicata sui suoi profili, come riporta il portale DiLei, Belen avrebbe spoilerato involontariamente la nascita della figlia di Cecilia e Ignazio. La bambina, stando a quanto è emerso, sarebbe nata proprio questa mattina e la showgirl, su Instagram, avrebbe così annunciato entusiasta: “Benvenuta al mondo Clara Isabel. La tua zia è così emozionata! Che bella giornata”.

Pochi istanti dopo, essendosi resa conto della gaffe e di aver anticipato l’annuncio ufficiale di sua sorella Cecilia e Ignazio Moser, pare che Belen Rodriguez abbia cancellato la storia. Ciò nonostante in molti sarebbero riusciti a leggere le parole della conduttrice, che avrebbe dunque spoilerato la nascita della piccola Clara Isabel.

Attualmente Cecilia e Ignazio non hanno ancora comunicato la lieta notizia, ma senza dubbio nelle ore a venire i neo genitori romperanno il silenzio.