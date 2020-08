1 Temptation Island 2020: dopo le parole dell’ex moglie Manila Nazzaro, Francesco Cozza lancia una frecciatina sui social

Ieri si è conclusa la settima edizione di Temptation Island 2020 dove tra le protagoniste abbiamo visto l’ex Miss Italia, Manila Nazzaro, e il suo compagno Lorenzo Amoruso, calciatore in passato della Fiorentina. I due si sono giurati amore eterno e il dirigente sportivo ha promesso alla sua fidanzata di voler convolare a nozze e dunque farle dimenticare la dolorosa parentesi accanto a Francesco Cozza.

Come ben sappiamo, infatti, Manila Nazzaro è stata fidanzata per 4 anni con Francesco Cozza, per poi convolare a nozze nel 2005. La coppia ha avuto due figli (Francesco Pio e Nicolas). Tutto sembrava andare per il meglio quando nel 2017 la loro relazione è naufragata, portandoli così alla separazione. Un momento difficile e molto doloroso, che a più riprese Manila ha raccontato non solo sui giornali, ma anche in TV.

Facendo riferimento all’intervista concessa dalla Nazzaro a Diva e Donna è emerso infatti il retroscena. La showgirl ha scoperto della ‘nuova vita’ di Francesco Cozza proprio attraverso i social. Ecco il racconto:

“Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia. È stata Una botta fortissima. Non è una cosa bella vedere, su Instagram, immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia. Eravamo in fase di separazione. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui. Meritavo almeno un po’ di sincerità. I miei figli sono sereni, sanno che il padre sta in Calabria e che probabilmente ha una fidanzata”.

Momento che ha ricordato anche a Storie Italiane, trasmissione di Eleonora Daniele in onda su Rai 1. Anche a Temptation Island Manila Nazzaro ha lasciato intendere che sia successo qualcosa di grave tra lei e Francesco Cozza, il quale fino ad oggi ha mantenuto il silenzio. Nelle scorse ore l’ex centrocampista della Reggina è intervenuto sui social, postando uno scatto (che potete trovare qui) in compagnia dei figli. Fin qui nulla di strano, se non che nella descrizione abbia riportato una sorta di frecciatina, attraverso un hashtag:

“Le Bugie Hanno Le Gambe Corte”

A chi sarà riferita questa battuta al vetriolo? Inutile dire che si è subito pensato che le parole di Francesco Cozza siano proprio rivolte a Manila Nazzaro, la quale ad ora ha preferito non ritornare sull’argomento, ma chissà non possa farlo in seguito.

Intanto Manila si è rimboccata le maniche e, dopo Francesco Cozza, ha ritrovato il sorriso insieme a Lorenzo Amoruso…