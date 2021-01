Solo qualche ora fa a prendere parte ad una puntata di Casa Chi è stato Francesco Facchinetti. Nel corso della chiacchierata però il conduttore si è lasciato sfuggire un retroscena inedito che sta facendo discutere il web. Inaspettatamente infatti Facchinetti ha svelato di aver baciato un’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5! A quel punto Francesco, messo sotto pressione, ha svelato anche altri particolari: si tratterebbe di una Vippona ancora in gioco e che questa settimana sarebbe in nomination! Queste le sue parole, riportate da blogtivvu.com:

“Se c’è qualche mia intima conoscenza nella Casa del Grande Fratello Vip? No, quest’anno no. No vabbè… un bacio non è una roba… un bacio quando hai 22 anni in una discoteca non è una relazione. Sì, all’Hollywood. Io e Parpiglia siamo usciti per nove anni insieme e lui sa tutte le marachelle che ho fatto. Il nome? Ma diciamolo… un bacio con? No, non si dice, adesso parte il toto. In che continente siamo? Italia! Brasile solo mia moglie. Parte il toto e via. È ancora dentro la Casa e in nomination. Ma così è troppo facile. Ne ho una ogni reality? No… scusate un attimo, non mi fate passare per quello che non sono. Avevo 20 anni… se a quell’età esci di casa e diventi famoso, cosa devi fare? Ti succede il miracolo… non so perché ti reputano interessante. Parpiglia c’era e anche lui ma lui non racconta… io ho le foto di Parpiglia mentre si baciava…”.