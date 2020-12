3 Francesco Oppini, ritiratosi dal GF Vip lo scorso venerdì sera, dedica un primo pensiero al suo amico Tommaso Zorzi

Francesco Oppini ha ripreso possesso della sua vita fuori dalla casa, ma senza dimenticare le splendide amicizie create all’interno del reality. Lo scorso venerdì sera infatti il figlio di Alba Parietti ha deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip perché consapevole di non riuscire ad arrivare fino alla nuova data finale, prevista per metà febbraio. La sua decisione presa in fretta e furia ha mandato in una profonda crisi Tommaso Zorzi, suo amico all’interno della casa.

Nel corso della puntata e nella notte successiva, l’influencer è scoppiato più volte in un pianto liberatorio e si è sfogato con i suoi amici. Durante la giornata di ieri, in una lunga chiacchierata con la new entry Cristiano Malgioglio, Tommaso si è lasciato andare ad una confessione inattesa (ma forse necessaria) svelando i veri sentimenti che prova per Oppini.

Per la prima volta da quando è uscito Francesco Oppini ha scritto a distanza al suo amico Tommaso Zorzi e gli ha dedicato alcuni messaggi di affetto. Francesco, che condivide da più di 24 ore messaggi e post di fanpage dedicate a lui e a Zorzi, ha postato una foto dell’influencer che dorme nel suo letto. “Mi manchi amico mio“, ha scritto il figlio della Parietti nelle sue stories.

Ma non è finita qui! Francesco ha seguito con affetto la festa del sabato sera a tema rockstar che il GF ha organizzato per i concorrenti. Oppini ha perciò commentato con affetto l’esibizione di Tommaso.

