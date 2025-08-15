La protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island Sarah Esposito è stata avvistata in treno verso Gallipoli, dove si trova anche il suo ex Valerio Ciaffaroni, scatenando voci di riavvicinamento. A fare chiarezza è intervenuto il fratello della ragazza, che ha spiegato come stanno le cose oggi.

Temptation Island, Sarah e Valerio si rivedono?

Una semplice vacanza estiva si è trasformata in un caso social. Sarah Esposito, una delle protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island, è stata avvistata in treno diretta a Gallipoli. Subito il web ha iniziato a pensare a un possibile riavvicinamento con l’ex fidanzato Valerio Ciaffaroni, anche lui attualmente in vacanza in Salento.

Le immagini condivise sui social hanno mandato in subbuglio il web e i fan di Temptation Island, molti dei quali hanno sperato in un “ritorno di fiamma” tra i due ex. Ogni spostamento degli ex concorrenti viene osservato con attenzione, e ogni coincidenza, seppur minima, diventa un potenziale indizio sentimentale per alcuni.

Tuttavia, a spegnere le voci ci ha pensato il fratello di Sarah, che ha contattato in direct su Instagram a Lorenzo Pugnaloni per mettere fine alle indiscrezioni che circolano: “Questa vacanza l’aveva già pianificata tempo fa. È scesa per stare con i suoi amici e non per altre persone o dinamiche… si godrà un meritato relax”, ha scritto.

Parole chiare che ridimensionano il clamore nato intorno al viaggio. Nessun incontro romantico, nessun retroscena post Temptation Island: solo una vacanza con amici, già organizzata da tempo.

La presenza contemporanea di Valerio e Sarah nella stessa zona ha inevitabilmente acceso le fantasie dei fan più affezionati, ma al momento non c’è alcun segnale concreto che faccia pensare a un riavvicinamento.

Sarah, quindi, è a Gallipoli per godersi qualche giorno di relax. Il resto, almeno per ora, resta solo immaginazione. Nessun ritorno di fiamma con Valerio dopo Temptation Island!