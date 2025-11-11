Dopo quanto successo in puntata, Francesco Rana oggi è intervenuto sui social e ha chiesto scusa a Donatella per le parole utilizzate in puntata.

Francesco Rana si scusa con Donatella

Durante l’ottava puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri sera su Canale 5, si è verificato un duro scontro in studio tra Francesco Rana (uno degli ultimi eliminati) e Donatella Mercoledisanto. I due non sono mai andati d’accordo nella Casa e ieri sera l’ex gieffino ha espresso il suo disappunto.

Il tutto si è verificato durante un confronto richiesto in studio tra Donatella da una parte e Francesca Carrara, per un diverbio avuto in settimana. A quel punto Francesco Rana è intervenuto e non è stato troppo tenero verso la Mercoledisanto. Atteggiamento che ha portato anche Simona Ventura a riprenderlo e chiedergli di scusarsi pubblicamente.

A quanto pare però Francesco Rana non si è limitato a questo e nella giornata di oggi è tornato sulla questione con un lungo post sui social:

“Buongiorno a tutti. Ci tenevo a scrivere due righe dopo la puntata di ieri per chiedere scusa alla famiglia di Donatella, se le mie parole sono risultate offensive. Mi dispiace che il mio pensiero sia stato frainteso: non era mia intenzione mancare di rispetto a Donatella come donna, moglie o mamma”.

In seguito Francesco Rana ha aggiunto ancora: “Il mio commento voleva essere soltanto una critica al suo percorso come concorrente del GF, e non un giudizio sulla sua persona o sulla sua famiglia. Ci tengo anche a dire che, nel corso del tempo, anch’io sono stato deriso, insultato e ridicolizzato, definito un “….. a vento” in confessionali andati in onda senza che potessi commentare o ricevere le stesse scuse”.

Nel suo discorso Francesco Rana ha voluto concludere così:

“Oggi, invece, sono io a voler chiedere scusa, perché sono deluso da me stesso. Ho cercato più volte di far capire il mio dispiacere e di instaurare un dialogo, ma purtroppo non è stato possibile durante il percorso. Spero che queste mie parole possano chiarire le mie intenzioni e riportare un po’ di serenità. Gli errori capitano, ma credo che la cosa più importante sia riconoscerli e imparare da essi. Auguro a Donatella e alla sua famiglia ogni bene, con il desiderio che si possa voltare pagina con rispetto reciproco e senza rancore”.

Con queste parole dunque Francesco Rana spera di poter aver rimediato a quanto successo ieri in puntata.

