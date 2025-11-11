Durante la diretta del Grande Fratello, Francesco Rana ha usato un’espressione offensiva nei confronti dell’ex coinquilina Donatella Mercoledisanto. Simona Ventura è intervenuta con fermezza, imponendogli di scusarsi e chiudendo la lite in diretta.

Simona Ventura perde la pazienza al GF

Il malore di Giulia Soponariu non è l’unica cosa che si è verificata nella Casa più spiata d’Italia. Ieri nello studio del Grande Fratello si è avvertita della tensione. Simona Ventura ha perso la pazienza con uno degli ex concorrenti, Francesco Rana, protagonista di un acceso scontro con Donatella Mercoledisanto.

Che tra i due non ci sia mai stata simpatia, è risaputo. Ma ora è successo dell’altro. Tutto è partito da un confronto tra Donatella e Francesca Carrara, dopo un episodio che aveva fatto discutere: un gesto impulsivo di Donatella, che – in un momento durante uno scherzo finito male – aveva tirato i capelli alla coinquilina.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne anticipazioni registrazione 10 novembre 2025

A un certo punto durante il dibattito in studio, Simona Ventura ha notato che Francesco avesse qualcosa da dire. Lui è intervenuto duramente, prendendosela con la gieffina:

“È inammissibile il gesto che hai fatto nei confronti di Francesca. Io mi sono informato su di te a Bari e ne hai fritti di polipi. Non devi comportarti così e tirare i capelli. Non parla bene di te la gente, ricordati che devi portare rispetto.”

Le parole di Francesco hanno subito arrabbiare Simona Ventura, che lo ha interrotto visibilmente irritata: “Basta! Grazie Francesco, basta così. Ho detto basta, andiamo avanti.”

rana che dice “mi sono informato su di te a bari” ma quanto sta rosicando sto fallito. pic.twitter.com/9kI1ylj1yE — (@sonoinfastidita) November 10, 2025

Molti spettatori non hanno colto subito il significato dell’espressione dialettale “ne hai fritti di polipi”, ma sui social – soprattutto tra i pugliesi – il commento è stato ritenuto offensivo e di cattivo gusto. La frase in questione pare abbia infatti varie interpretazioni. Da una “donna di facili costumi”, a una persona “poco raccomandabile”, con “trascorsi problematici e loschi” o dalla “reputazione dubbia”.

Poco prima della fine della puntata, Simona Ventura è tornata sul tema, affrontando nuovamente l’ex gieffino e chiedendogli di scusarsi: “Io ora vorrei che tu ti scusassi con Donatella. Hai detto una cosa inammissibile in dialetto pugliese, che noi non avevamo capito. È brutta, e ora chiedi scusa.”

Francesco ha provato a difendersi: “Non l’ho detta in quel senso. Intendevo dire che è una furba, ma poi offende la gente.”

Ma Donatella non ha accettato le giustificazioni e ha ribattuto con forza: “Lui non deve chiedere scusa a me, ma a mio marito e ai miei figli. È andato a Bari a informarsi su di me, ma io qui sono Donatella, non la figlia di qualcuno. Sono la moglie di Andrea e la mamma di Antonio e Davide.”

A quel punto, Simona Ventura ha chiuso il confronto con parole durissime, difendendo Donatella e rimproverando Francesco:

“Francesco basta! Adesso basta davvero. Le colpe dei padri non cadano sui figli. C’è una legge del contrappasso. Tu sei andato a informarti a Bari, ma lì devono essere orgogliosi di avere una loro concittadina nella casa del Grande Fratello. E ora ciao.”

La scena ha fatto esplodere i social, tra chi ha applaudito la conduttrice per la fermezza e chi ha criticato il linguaggio usato da Francesco. Simona Ventura, in ogni caso, non ha lasciato passare l’offesa e ha ricordato a tutti che, anche in un reality, il rispetto deve restare la prima regola.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.