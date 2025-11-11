Simona Ventura perde la pazienza con un concorrente in diretta al GF (VIDEO)
Simona Ventura si infuria con l’ex concorrente Francesco dopo una frase offensiva in diretta contro Donatella
Durante la diretta del Grande Fratello, Francesco Rana ha usato un’espressione offensiva nei confronti dell’ex coinquilina Donatella Mercoledisanto. Simona Ventura è intervenuta con fermezza, imponendogli di scusarsi e chiudendo la lite in diretta.
Simona Ventura perde la pazienza al GF
Il malore di Giulia Soponariu non è l’unica cosa che si è verificata nella Casa più spiata d’Italia. Ieri nello studio del Grande Fratello si è avvertita della tensione. Simona Ventura ha perso la pazienza con uno degli ex concorrenti, Francesco Rana, protagonista di un acceso scontro con Donatella Mercoledisanto.
Che tra i due non ci sia mai stata simpatia, è risaputo. Ma ora è successo dell’altro. Tutto è partito da un confronto tra Donatella e Francesca Carrara, dopo un episodio che aveva fatto discutere: un gesto impulsivo di Donatella, che – in un momento durante uno scherzo finito male – aveva tirato i capelli alla coinquilina.
LEGGI ANCHE: Uomini e Donne anticipazioni registrazione 10 novembre 2025
A un certo punto durante il dibattito in studio, Simona Ventura ha notato che Francesco avesse qualcosa da dire. Lui è intervenuto duramente, prendendosela con la gieffina:
“È inammissibile il gesto che hai fatto nei confronti di Francesca. Io mi sono informato su di te a Bari e ne hai fritti di polipi. Non devi comportarti così e tirare i capelli. Non parla bene di te la gente, ricordati che devi portare rispetto.”
Le parole di Francesco hanno subito arrabbiare Simona Ventura, che lo ha interrotto visibilmente irritata: “Basta! Grazie Francesco, basta così. Ho detto basta, andiamo avanti.”
rana che dice “mi sono informato su di te a bari” ma quanto sta rosicando sto fallito. pic.twitter.com/9kI1ylj1yE— (@sonoinfastidita) November 10, 2025
Molti spettatori non hanno colto subito il significato dell’espressione dialettale “ne hai fritti di polipi”, ma sui social – soprattutto tra i pugliesi – il commento è stato ritenuto offensivo e di cattivo gusto. La frase in questione pare abbia infatti varie interpretazioni. Da una “donna di facili costumi”, a una persona “poco raccomandabile”, con “trascorsi problematici e loschi” o dalla “reputazione dubbia”.
Poco prima della fine della puntata, Simona Ventura è tornata sul tema, affrontando nuovamente l’ex gieffino e chiedendogli di scusarsi: “Io ora vorrei che tu ti scusassi con Donatella. Hai detto una cosa inammissibile in dialetto pugliese, che noi non avevamo capito. È brutta, e ora chiedi scusa.”
Francesco ha provato a difendersi: “Non l’ho detta in quel senso. Intendevo dire che è una furba, ma poi offende la gente.”
Ma Donatella non ha accettato le giustificazioni e ha ribattuto con forza: “Lui non deve chiedere scusa a me, ma a mio marito e ai miei figli. È andato a Bari a informarsi su di me, ma io qui sono Donatella, non la figlia di qualcuno. Sono la moglie di Andrea e la mamma di Antonio e Davide.”
A quel punto, Simona Ventura ha chiuso il confronto con parole durissime, difendendo Donatella e rimproverando Francesco:
“Francesco basta! Adesso basta davvero. Le colpe dei padri non cadano sui figli. C’è una legge del contrappasso. Tu sei andato a informarti a Bari, ma lì devono essere orgogliosi di avere una loro concittadina nella casa del Grande Fratello. E ora ciao.”
La scena ha fatto esplodere i social, tra chi ha applaudito la conduttrice per la fermezza e chi ha criticato il linguaggio usato da Francesco. Simona Ventura, in ogni caso, non ha lasciato passare l’offesa e ha ricordato a tutti che, anche in un reality, il rispetto deve restare la prima regola.
Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.