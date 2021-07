1 Pace fatta tra Fred De Palma e Ana Mena

Sono passati ben due anni da quando Fred De Palma e Ana Mena sono stati i protagonisti assoluti dell’estate con la canzone Una Volta Ancora, che è diventata in breve una vera hit. Il pezzo ha infatti ottenuto numerose certificazioni, e in molti speravano in una nuova collaborazione tra i due cantanti. Lo scorso anno però Fred e Ana hanno preferito duettare rispettivamente con Anitta e Rocco Hunt, nei brani Paloma e A Un Passo Dalla Luna. Contemporaneamente si è parlato di presunte tensioni tra De Palma e Ana Mena, ed era sembrato che i due avessero litigato. Stando alle indiscrezioni del web infatti pareva che il primo non avesse gradito la collaborazione della sua collega con Rocco Hunt, e c’è così stato un allontanamento.

Nel mentre Fred sempre lo scorso anno, durante una puntata di Battiti Live, si era esibito proprio con Una Volta Ancora da solo, nonostante la cantante spagnola fosse nel backstage in attesa di salire sul palco a sua volta. A quel punto in molti si sono convinti della presunta lite tra gli artisti, che nel mentre però non sono mai intervenuti sulla faccenda.

Tuttavia adesso pare che le cose siano cambiate e che Fred De Palma e Ana Mena abbiano fatto pace. Proprio qualche ora fa infatti, durante la terza puntata della nuova edizione di Battiti Live, i due sono tornati a cantare insieme, esibendosi proprio con Una Volta Ancora, con grande gioia dei fan e di tutto il pubblico. Al termine della performance i cantanti si sono anche scambiati un lungo abbraccio, segno dunque che le vecchie presunte tensioni sono ormai solo un lontano ricordo!

Nel mentre i fan si chiedono già se il prossimo anno Fred e Ana Mena torneranno a collaborare con un nuovo brano, che è già attesissimo. Che i due decidano di fare questo regalo al pubblico? Non resta che attendere per scoprire quello che potrebbe accadere. Nel mentre qualche giorno fa De Palma ha parlato del suo nuovo album, Unico, rilasciato lo scorso 2 luglio. Vediamo le sue dichiarazioni in merito.