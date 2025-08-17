Dopo la triste notizia della morte, arrivano i primi aggiornamenti sui funerali di Pippo Baudo: quando e dove si terranno le esequie dell’amato conduttore televisivo.

I funerali di Pippo Baudo: quando e dove

La sera del 16 agosto 2025 si è “spenta” la TV con la morte di Pippo Baudo. Un lutto che toccato non solo il mondo dello spettacolo, della televisione e della musica, ma anche tantissimi telespettatori a lui affezionati. Sul piccolo schermo si stanno avvicendando tantissimi speciali Rai per ricordarlo. Qui apprendiamo le prime parole di chi l’ha conosciuto bene ed era legato a lui come l’ex moglie Katia Ricciarelli.

In molti però si stanno chiedendo quando e dove si terranno i funerali di Pippo Baudo. L’ufficialità è arrivata dal sindaco di Militello in Val di Catania, Giovanni Burtone. In diretta al TG1 ha confermato che le esequie si terranno mercoledì 20 agosto presso il Santuario della Madonna della Stella, nel paese di nascita del grande conduttore. Questa era la sua volontà e per tale ragione la sua famiglia ha deciso di rispettarla.

Il sindaco, in collegamento con Giorgia Cardinaletti del TG1, ha voluto esprimere con parole toccanti il profondo legame tra Baudo e la sua città natale:

“Siamo sempre stati orgogliosi di essere il paese di Pippo Baudo, c’è sempre stata una grande sovrapposizione tra noi e lui”. Una dichiarazione che evidenzia l’unione profonda e autentica tra il celebre conduttore e Militello in Val di Catania, il luogo dove tutto ebbe inizio per lui.

Nonostante una carriera straordinaria che lo ha reso un’icona della televisione italiana, apprezzato anche fuori dai confini nazionali, Pippo Baudo non ha mai dimenticato le proprie radici. Il suo legame con la Sicilia è rimasto forte e orgogliosamente dichiarato, a dimostrazione di quanto il successo non abbia mai oscurato l’attaccamento alla sua terra.

Questo dunque ha portato Pippo Baudo a scegliere la sua Sicilia per i funerali. Quindi se vi state chiedendo quando e dove si svolgeranno, ora abbiamo la risposta. Intanto è stato reso noto da Elena De Vincenzo, giornalista del TG1 che la camera ardente è stata allestita presso il Policlinico Campus Biomedico di Roma Sud. Si tratta della medesima struttura dove Baudo ha trascorso gli ultimi giorni della sua vita. L’apertura è prevista per le ore 11:00 di oggi domenica 17 agosto.