“The Voice Senior“, noto talent show musicale in onda su Rai 1 e condotto da Antonella Clerici potrebbe subire una perdita importantissima in giuria. Dopo infatti sei edizioni Loredana Bertè sarebbe pronta a lasciare il posto. Ma, come mai? E chi prenderebbe eventualmente il suo posto? Scopriamolo insieme.

Loredana Bertè fuori dalla giuria di The Voice Senior?

Loredana Bertè non ha certo bisogno di presentazioni, la sua carriera, infatti, parla da sola. Amatissima dal pubblico, la cantautrice calabrese potrebbe però lasciare la giuria di un programma molto seguito, ovvero “The Voice Senior“, dopo ben sei edizioni. Ma, come mai? Secondo le indiscrezioni di AdnKronos Loredana Bertè vorrebbe dedicarsi al suo nuovo disco e alle proposte da fare a Stefano De Martino in vista del Festival di Sanremo 2026. Il palco dell’Ariston sappiamo benissimo che è ormai come una seconda casa per lei. Dietro quindi l’addio a “The Voice Senior” non ci sarebbero tensioni interne ma solamente la volontà della Bertè di partecipare all’edizione sanremese targata De Martino.

L’addio, in ogni caso, potrebbe essere soltanto temporaneo. La cantautrice infatti dovrebbe tornare già a settembre al fianco sempre di Antonella Clerici per “Suzuki Juke Box – La Notte delle Hit”, lo show musicale in onda su Rai1. Non è escluso, inoltre, un suo rientro nel franchise del talent già dalla prossima primavera, quando dovrebbe partire “The Voice Kids“.

The Voice Senior, chi sostituirà in giuria Loredana Bertè?

Sono al momento solamente indiscrezioni, ma pare proprio che Loredana Bertè non sarà in giuria per la prossima edizione di “The Voice Senior“. In attesa di conferme ufficiali, chi potrebbe prendere il suo posto? AffariItaliani ha lanciato una clamorosa indiscrezione, ovvero che al posto della cantautrice calabrese ci sarà un’altra Big della musica italiana, ovvero Fiorella Mannoia. In questo periodo la cantante è impegnata in giro per l’Italia con un tour dedicato ai repertori di Fabrizio De André e Ivano Fossati, un progetto che celebra il trentesimo anniversario di “Anime Salve”, l’ultimo album in studio del cantautore genovese realizzato proprio insieme a Fossati. Il prossimo settembre invece sarà alla conduzione, insieme a Carlo Conti, della serata benefica “Una Nessuna Centomila”, contro la violenza sulle donne.

The Voice Senior: come sarà composta la giuria?

“The Voice Senior” tornerà in onda su Rai 1, sempre con al timone Antonella Clerici, il prossimo 9 di ottobre. Rimaniamo in attesa della conferma ufficiale dell’addio in giuria di Loredana Bertè che, come appena visto, potrebbe essere sostituita da Fiorella Mannoia. E gli altri coach chi saranno? Pare siano tutti confermati i giurati dello scorso anno, ovvero Arisa, Nek e la coppia formata da Rocco Hunt e Clementino. Non resta che aspettare l’ufficialità.