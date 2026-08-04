Myrta Merlino torna in tv dopo l’addio a Mediaset: la giornalista riparte da San Marino RTV con un nuovo programma previsto per ottobre, dopo la chiusura di Pomeriggio Cinque e un periodo senza una trasmissione fissa.

Myrta Merlino riparte da San Marino RTV dopo l’addio a Mediaset

Dopo la conclusione dell’esperienza a Mediaset, Myrta Merlino si prepara a tornare alla conduzione televisiva. La giornalista approderà a San Marino RTV con un nuovo programma previsto per ottobre, come annunciato dal direttore generale dell’emittente Roberto Sergio durante La Terrazza della Dolce Vita, la manifestazione estiva condotta da Simona Ventura e Giovanni Terzi a Rimini. Il nuovo incarico rappresenta un rilancio professionale dopo un periodo lontano dai riflettori, seguito alla chiusura di Pomeriggio Cinque.

L’arrivo sulla rete del Titano segna quindi una nuova fase della carriera di Merlino, che entrerà nel progetto di rinnovamento avviato dall’emittente, intenzionata negli ultimi anni ad arricchire il proprio palinsesto con volti noti della televisione italiana. Tra i nomi già coinvolti figurerebbero Simona Ventura, Roberto Giacobbo e Paolo Mieli, mentre Cristiano Malgioglio pare sia tra i protagonisti annunciati per la seconda parte dei palinsesti 2026. Il programma affidato a Merlino non è stato ancora definito nei dettagli, ma secondo le prime indiscrezioni potrebbe avere un’impronta legata all’attualità e alla politica, temi che hanno caratterizzato gran parte del suo percorso professionale.

La parentesi a Canale 5 di Myrta Merlino e la sfida raccolta dopo Barbara D’Urso

Il passaggio a Mediaset era arrivato nell’estate del 2023, dopo l’addio a La7, la rete dove Myrta Merlino aveva consolidato la propria immagine giornalistica grazie a dodici anni alla guida de L’aria che tira. L’azienda aveva scelto proprio lei per raccogliere l’eredità di Barbara D’Urso alla conduzione di Pomeriggio Cinque, puntando su un programma con una maggiore attenzione all’informazione e all’approfondimento rispetto al passato.

La missione, però, si è rivelata più complessa del previsto. Il pubblico del contenitore pomeridiano di Canale 5 era fortemente legato alla precedente impostazione e il nuovo equilibrio tra cronaca, attualità e intrattenimento non ha prodotto i risultati sperati. Gli ascolti sono rimasti altalenanti e la trasmissione non è riuscita a ridurre in modo significativo il distacco da La vita in diretta di Rai 1, condotta da Alberto Matano.

Dopo due stagioni, Mediaset ha deciso di chiudere il programma e affidare quella fascia a Gianluigi Nuzzi con Dentro la Notizia. Una scelta inserita nella più ampia riorganizzazione del daytime della rete. Per Merlino non è stato trovato un nuovo spazio stabile: per mesi si era ipotizzata la realizzazione di un talk settimanale su Rete 4, un progetto più vicino al suo profilo di giornalista d’approfondimento, ma l’idea non ha avuto seguito. La conduttrice ha quindi trascorso l’ultima stagione senza un programma proprio, limitandosi ad alcune partecipazioni come opinionista nei talk di Mediaset. La separazione dal gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi è maturata così gradualmente, in assenza di una collocazione editoriale definita.

Da San Marino RTV a possibili nuovi scenari: il futuro professionale di Myrta Merlino

La nuova avventura su San Marino RTV arriva dopo una carriera costruita nel mondo dell’informazione. Myrta Merlino ha iniziato il suo percorso in Rai negli anni Novanta come inviata di Mixer, storico programma di Gianni Minoli, per poi occuparsi di economia e politica in diverse trasmissioni del servizio pubblico.

La notorietà televisiva è arrivata soprattutto con La7, dove è diventata uno dei volti più riconoscibili del mattino televisivo grazie a L’aria che tira. La sua esperienza nel racconto dell’attualità e dei temi economici aveva spinto Mediaset a puntare su di lei per trasformare il volto di Pomeriggio Cinque.

Il ritorno in video con San Marino RTV potrebbe inoltre riaprire scenari futuri. L’emittente sammarinese mantiene infatti rapporti con la televisione pubblica italiana ed è partecipata al 50% dalla Rai insieme all’ente pubblico della Repubblica di San Marino. Al momento non ci sono conferme su un possibile ritorno di Merlino nella tv di Stato, ma il nuovo incarico potrebbe rappresentare un’opportunità per tornare al centro del panorama televisivo nazionale. La giornalista si prepara alla nuova sfida autunnale con un programma tutto suo, dopo mesi di attesa e dopo la conclusione definitiva del capitolo Mediaset.