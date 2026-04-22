Novella 2000 cambia look, ma anche tematiche: in edicola, insieme alle storie di vip con gli iconici ‘Sussurri e grida’, interviste inedite e tanto spazio all’attualità con la cover story dedicata alle rappresentati dei partiti in Parlamento.

Nuovo look, nuovo stile, nuovo mood… Novella 2000 arriva in edicola ‘rivoluzionata‘. La rivista cambia pelle, lo avevamo già annunciato, ed ora il momento è arrivato. Nel numero in vendita dal 22 aprile 2026, insieme alle storie di vip con gli iconici ‘Sussurri e grida‘, interviste inedite ai giovanissimi delle fiction, Nicolò Centioni de I Cesaroni e Cartisia Somma di Mare Fuori 6, gli scoop e le notizie a cui siete più affezionati, troverete molto altro: attualità, politica al femminile, storia, le donne della musica e tante rubriche.

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In questa uscita, che profuma un po’ di debutto, si parte con un confronto tra dieci rappresentanti dei partiti presenti in Parlamento: Elena Bonetti (Azione), Arianna Meloni (FDA), Stefania Craxi (FI), Daniela Sbrollini (IV), Laura Ravetto (Lega), Maria Stella Gelmini (NM), Elisabetta Piccolotti (AVS), Roberta Mori (PD), Antonella Soldo (+EU) e Alessandra Maiorino (M5S). Ognuna di loro ha risposto a cinque domande identiche sulla condizione della donna nel nostro Paese, passando per tematiche su maternità e lavoro fino alla violenza di genere.

Spazio poi all’attualità con l’allarme Fentanyl e il parere di Biagio Simonetta, esperto e giornalista del Sole 24 Ore; un focus sulle donne nella musica con l’opinione di DolceNera e Beatrice Quinta; la protesta delle maestranze del cinema che chiedono di boicottare il David di Donatello; uno speciale sulle designer protagoniste del FuoriSalone e, oltre all’editoriale del nuovo direttore, Luca Burini, che spiega il cambiamento del giornale, anche tre nuove rubriche su viaggi e fitness, a cura di influencer e content creator.

Tutti questo e molto altro in edicola da mercoledì 22 aprile 2026…

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