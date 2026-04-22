Nuovo look, nuovo stile, nuovo mood… Novella 2000 arriva in edicola ‘rivoluzionata‘. La rivista cambia pelle, lo avevamo già annunciato, ed ora il momento è arrivato. Nel numero in vendita dal 22 aprile 2026, insieme alle storie di vip con gli iconici ‘Sussurri e grida‘, interviste inedite ai giovanissimi delle fiction, Nicolò Centioni de I Cesaroni e Cartisia Somma di Mare Fuori 6, gli scoop e le notizie a cui siete più affezionati, troverete molto altro: attualità, politica al femminile, storia, le donne della musica e tante rubriche.

 

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In questa uscita, che profuma un po’ di debutto, si parte con un confronto tra dieci rappresentanti dei partiti presenti in Parlamento: Elena Bonetti (Azione), Arianna Meloni (FDA), Stefania Craxi (FI), Daniela Sbrollini (IV), Laura Ravetto (Lega), Maria Stella Gelmini (NM), Elisabetta Piccolotti (AVS), Roberta Mori (PD), Antonella Soldo (+EU) e Alessandra Maiorino (M5S). Ognuna di loro ha risposto a cinque domande identiche sulla condizione della donna nel nostro Paese, passando per tematiche su maternità e lavoro fino alla violenza di genere.

 

Spazio poi all’attualità con l’allarme Fentanyl e il parere di Biagio Simonetta, esperto e giornalista del Sole 24 Ore; un focus sulle donne nella musica con l’opinione di DolceNera e Beatrice Quinta; la protesta delle maestranze del cinema che chiedono di boicottare il David di Donatello; uno speciale sulle designer protagoniste del FuoriSalone e, oltre all’editoriale del nuovo direttore, Luca Burini, che spiega il cambiamento del giornale, anche tre nuove rubriche su viaggi e fitness, a cura di influencer e content creator.

Tutti questo e molto altro in edicola da mercoledì 22 aprile 2026…

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