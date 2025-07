Quale sarà il futuro di Amadeus? Affari Italiani ha provato a fare il punto della situazione e non ha escluso un possibile passaggio tra Rai e Mediaset. Non prima però di una probabile pausa. Ecco quali indiscrezioni sono emerse fino a questo momento.

Il futuro di Amadeus

Si continua a parlare con grande insistenza di quello che sarà il futuro di Amadeus. Mentre L’Espresso nelle scorse settimane non ha escluso un possibile e clamoroso ritorno in Rai, dall’altra parte Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti si è detto piuttosto enigmatico sulla possibilità, invece, di rivedere il presentatore a Mediaset.

Un approfondimento a firma di Hit su Affari Italiani ha fatto il punto su quello che potrebbe accadere con Amadeus. Stando alle indiscrezioni riprese, il conduttore “resterà sul Nove ancora per tutto l’autunno con il suo access che continuerà a registrare fino a novembre”. Peraltro pare che non mancherà la nuova stagione de La Corrida e concludere poi il suo percorso a fine dicembre 2025.

La fonte ha fatto sapere anche che qualche amico vicino ad Amadeus gli avrebbe consigliato di restare fermo per un anno sabbatico. Prendersi un po’ per riflettere e ricaricarsi, per poi capire il suo futuro professionale quale potrebbe essere.

In ogni caso Hit ha ipotizzato quella che potrebbe essere la prossima destinazione di Amadeus. Il presentatore magari potrebbe optare per due indirizzi per l’appunto. Un clamoroso ritorno in Rai, oppure una nuova esperienza sponda Mediaset. Per adesso però nessuna delle due reti sembra avere progetti che possano far pensare al suo impiego. Ma la stagione televisiva è lunga!

Per ora Amadeus non ha fatto parola e non ha commentato le notizie sul suo conto. Vedremo se deciderà di sciogliere le riserve e magari chiarire la sua posizione. Per adesso tutto tace, ma chissà non possano esserci presto delle novità su di lui.