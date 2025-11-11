Ieri in puntata al Grande Fratello, Simona Ventura è stata protagonista di una gaffe: ha svelato il nome del meno votato prima del verdetto.

La gaffe di Simona Ventura in diretta

Ottava puntata del Grande Fratello ieri sera su Canale 5 (QUI GLI ASCOLTI REGISTRATI). Simona Ventura, padrona di casa, si è resa protagonista di diversi momenti. Oltre alla strigliata a un concorrente, come già riportato in un precedente articolo, la conduttrice ha commesso anche una gaffe diventata poi virale in rete.

Tutto si è verificato poco prima che la conduttrice ricevesse la busta con il nome del concorrente meno votato e dunque costretto alla prossima nomination eliminatoria. Simona Ventura infatti, mentre pronunciava la fatidica frase per sancire l’inquilino condannato al televoto, si è lasciata scappare il nome, per poi fermarsi subito. A testimoniarlo è il video qui sotto.

Come potete vedere, infatti, Simona Ventura ha cercato di rimediare, facendo notare l’arrivo della busta con il nome del concorrente in questione. Per quanto abbia cercato di “correre ai ripari”, gli attenti telespettatori hanno notato subito la gaffe e in rete in men che non si dica il momento di cui vi parliamo è diventato virale.

Poi ditemi che non è tutto un circo… Simona che sa il risultato del televoto prima di aprire la busta #grandefratello pic.twitter.com/hIDiehLVRz — LallaT. (@LallaTakko) November 11, 2025

La svista compiuta da Simona Ventura non è passata inosservata, ma in ogni caso, ha fatto sorridere il pubblico a casa. Momento questo che sottolinea, come spesso capita, quanto il detto “il bello della diretta” sia sempre più veritiero. Probabilmente qualcuno le aveva già segnalato il nome dal dietro le quinte e a lei è scappato di dirlo prima della ricezione della busta.

Nulla di grave, ci mancherebbe, anche perché la stessa Simona Ventura durante la puntata del Grande Fratello cerca di essere sempre molto attenta a ciò che succede intorno a lei. Dunque una piccola svista gliela possiamo perdonare, no?

