Serata da sogno per i fan di Elisa al Forum di Assago. Durante il concerto, tra le tante sorprese, è arrivata Emma Marrone. Insieme hanno duettato sulle note di L’anima vola ma hanno reinterpretato anche in chiave acustica l’ultimo singolo di Emma, Brutta storia. Inutile dire che il momento è diventato virale.

Emma Marrone ospite al concerto di Elisa

Il Forum di Assago ieri è stato incantato dalla voce di Elisa. L’artista sta girando l’Italia con il suo tour e ieri ha fatto tappa a Milano, dove non sono mancate le sorprese. Una su tutte? La presenza di Emma Marrone. Amiche e colleghe, tra loro c’è un affetto e una stima che è sempre andata oltre in questi anni. Così la cantante friulana l’ha voluta con sé sul palco per regalare al pubblico delle nuove emozioni.

L’hanno fatto insieme Elisa ed Emma Marrone, duettando sulle note del brano della “padrona di casa” della serata. Un brano tra i più belli ed emotivamente coinvolgenti della sua discografia: L’anima vola. L’atmosfera e la magia che si è creata in quel momento ha incantato davvero tutti, come mostrato da queste immagini a seguire….

Ma non è tutto, perché la performance si è arricchita di un altro momento davvero speciale. Elisa infatti ha voluto cantare con Emma Marrone l’ultimo singolo di quest’ultima, Brutta storia. Un brano che ha conquistato fin da subito gli appassionati di musica, diventando virale in rete e che vanta la firma di Olly, Paolo Antonacci e Juli, che ne ha curato l’arrangiamento.

Proprio il produttore discografico e musicista ieri le ha accompagnate sul palco con la sua chitarra, insieme ad Andrea Rigonat (chitarrista e marito di Elisa). Ed ecco qui a seguire l’emozionante duetto con Emma Marrone, ripreso dai presenti…

Il duetto tra Elisa ed Emma Marrone è diventato virale e c’è chi chiede a gran voce di incidere queste due versioni speciali dei loro brani.

