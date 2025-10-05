Ad Amici 25 questo pomeriggio è tornata Gaia. La giovane artista ha presentato sul palco il suo ultimo singolo “Nuda” e si è esibita con il corpo di ballo della scuola di cui ha fatto parte nel 2019 e che l’ha vista vincitrice. Tra le ballerine presente anche la sua ex compagna del talent, Talisa.

Amici 25, l’esibizione di Gaia

Oggi pomeriggio su Canale 5 è tornato l’appuntamento imperdibile con Amici 25. Subito dopo il TG5 e L’Arca di Noè, ecco che Maria De Filippi ha ripreso le redini della rete, a seguito dello straordinario successo di ieri con Tú sí que vales. Non solo le sfide tra gli allievi, perché ad arrivare anche graditi ospiti come Gaia, oltre a Sarah Toscano e Mida.

Molto emozionata l’artista italo-brasiliana si è stretta in un sincero abbraccio con Maria De Filippi, molto fiera e orgogliosa di lei per i successi ottenuti in questi anni di carriera. Gaia si è detta molto felice di essere presente in qualità di ospite. In un luogo che le rievoca tanti bei ricordi.

La cantante infatti è stata un’ex allieva della scuola (nonché vincitrice dell’edizione 19 del talent show). Oggi in puntata ha infiammato il palco di Amici 25. Ha avuto modo di presentare il suo ultimo singolo Nuda, diventato oramai una vera hit. E a dimostrarlo è stata anche la reazione del pubblico che ha cantato con lei i brano.

Ad accompagnare Gaia anche il corpo di ballo con tutte le professioniste di Amici 25, lei stessa si è esibita replicando la medesima coreografia. Insomma è stata una performance in piena regola e a 360°. In tanti hanno ovviamente notato tra le ballerine Talisa, professionista nel talent, ma anche ex compagna di Gaia nella scuola nonché amica. Una mini reunion tra loro che ha rievocato bei ricordi nei fan.

Ricordiamo tra l’altro che Gaia oltre a preparare nuovi progetti musicali (al momento ancora top secret), sarà nuovamente protagonista sul palco del Fabrique di Milano il 18 aprile 2026 con “Il baile continua”. Si tratta di un secondo live dopo quello di quest’anno, in cui non mancherà bella musica e tante sorprese.