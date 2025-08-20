Per motivi di salute Gaia è stata costretta ad annullare la data del tour

Come rivelato nelle scorse ore Gaia è stata costretta ad annullare il concerto del 20 agosto a Gonnesa, in Sardegna, a causa di problemi di salute. La cantante ha rassicurato i fan promettendo che tornerà presto sul palco per recuperare la data persa.

Annullata la data del tour di Gaia

Gaia Gozzi, artista amatissima dal pubblico, ha annunciato uno stop temporaneo al suo tour estivo a causa di problemi di salute. Lo ha fatto sapere attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, in cui ha comunicato con dispiacere l’annullamento del concerto previsto per oggi 20 agosto a Gonnesa, in Sardegna.

Nel messaggio rivolto ai fan, la cantante ha scritto: “Bellezze, il mio corpo ha deciso di fare brutti scherzi proprio adesso. La data in Piazza del Minatore a Gonnesa è purtroppo annullata”.

Pur senza entrare nei dettagli dell’accaduto, Gaia ha voluto rassicurare chi la segue da sempre con affetto. Ha promesso che tornerà presto sul palco: “Prometto che tornerò prestissimo per recuperare come si deve”.

La notizia ha suscitato grande comprensione e vicinanza da parte dei fan, che si sono riversati nei commenti per augurarle una pronta guarigione.

Al momento restano confermate le prossime tre tappe del tour, che prosegue dopo un’estate intensa e ricca di emozioni musicali in tutta Italia. Gaia è attesa il 22 agosto a Palmi (Reggio Calabria) in Piazza 1º Maggio, il 23 agosto a Padula (Salerno) presso la suggestiva Certosa di San Lorenzo e infine il 13 settembre a Cuneo in occasione del Connessioni Festival.

Il tour estivo 2025 ha visto Gaia attraversare tutta Italia con numerose date, tra cui Bitonto, Perugia, La Spezia, Brindisi, Crotone e Verona (senza contare i numerosi Festival estivi a cui ha preso parte).

Per chi non potrà vedere Gaia a Gonnesa, l’appuntamento è solo rimandato. L’artista ha dimostrato ancora una volta la sua professionalità e l’affetto sincero per i fan, che potranno presto rivederla esibirsi dal vivo e chissà magari recuperare la data persa.