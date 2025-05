È iniziata con il botto la prima puntata de L’Isola dei Famosi. In Palapa Antonella Mosetti ha litigato in diretta con Alessia Fabiani: “Sei pazza, non stai bene”. Tutti i dettagli di quanto successo.

La lite a L’Isola dei Famosi

Dal mancato ingresso di Dino Giarrusso per infortunio al giallo su Ibiza Altea per passare alle nomination e al commento a caldo di Simona Ventura su Antonella Mosetti. L’Isola dei Famosi è ufficialmente entrata nel vivo e… ci ha anche regalato una prima lite. Chi? Proprio tra Antonella (che ha avuto il supporto di Patrizia Rossetti) e Alessia Fabiani.

LEGGI ANCHE: L’Isola registra il debutto peggiore di sempre: i dati

Antonella e Alessia prima de L’Isola dei Famosi si sono spesso frequentate e poco prima del loro ingresso l’ex Letterina pare abbia chiesto aiuto alla collega. Quando però è arrivato il momento in puntata di scegliere chi salvare, Alessia ha virato su Cristina Plevani, lasciando la Mosetti a rischio eliminazione. Patrizia però poco dopo ha evitato l’uscita di Antonella.

Quando sono arrivate le nomination, Antonella Mosetti si è subito vendicata e la prima nomination de L’Isola dei Famosi l’ha regalata proprio alla Fabiani. L’ex Non è la Rai ha dato una motivazione piuttosto esaustiva e ha spiegato che se fosse dipeso da Alessia lei sarebbe già tornata in Italia, nonostante tanti anni di conoscenza e l’aiuto fornito da parte sua solo nell’ultimo mese.

“Ci sono rimasta male. A quanto pare lei ha voglia di vincere a tutti i costi. Ovviamente non me ne frega niente, neanche discuterò, farò la mia isola serenamente perché sono una signora”. Così Antonella Mosetti durante la nomination. Ma nemmeno cinque minuti dopo a L’Isola dei Famosi si è scatenata un’accesissima litigata!

Poco dopo infatti Antonella Mosetti rivolgendosi ad Alessia Fabiani è prontamente sbottata e non gliele ha mandate a dire:

“Capisco che vuoi tornare in auge, però non usare noi, con tutti i favori che ti facciamo. Nominaci, chi se ne frega. Mantieni quello che ci eravamo dette? Eh, avoglia. La convinzione è l’ultima a morire“.

Veronica Gentili visto il battibecco non è stata a guardare e ha subito voluto vederci chiaro. La concorrente de L’Isola dei Famosi con il dente avvelenato ha aggiunto che pensava di essere stata d’aiuto nell’ultimo mese ad Alessia, poi arrivate in Honduras le ha voltato le spalle con quel gesto:

“Il tempo dirà chi sei cara Alessia. Fai passare una cosa ignobile a dire che ho sbagliato io, mi sembra un’assurdità. Poi se ne parlerà. Ma tu comunque sei pazza, non stai bene, capisco che soffri un po’ però non puoi far passare queste cose così. L’avete visto a casa? Follia pura. Iniziamo bene!”.

Antonella Mosetti ha anche accusato Alessia Fabiani che già a inizio Isola dei Famosi sta adottando una strategia, ma in Italia si sarebbe comportata diversamente: “Faceva finta che le stessi simpatica“.

Dalla sua Alessia Fabiani ha provato a giustificarsi: “Da quando siamo arrivate tu neanche mi hai più guardato. Non hai mai dormito con me. Antonella mi hai fatto un voltafaccia nominandomi, io non ti ho nominata. Ho salvato Cristina Plevani perché in questi giorni si è comportata meglio“.

Che dire? L’Isola dei Famosi è iniziata da poche ore ma questa lite tra dive potrebbe già regalarci soddisfazioni!