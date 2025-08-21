Dopo tanti rumor, una coppia dell’ultima edizione del Grande Fratello ha messo fine alla propria relazione. Amanda Lecciso ha confermato la fine della storia con Iago Garcia, svelandone i motivi.

Amanda Lecciso parla della rottura con Iago Garcia

Tra gli incontri dell’ultimo Grande Fratello c’è stato quello tra Amanda Lecciso, sorella di Loredana, e Iago Garcia, attore spagnolo noto al pubblico italiano per il suo ruolo ne Il Segreto. Il loro rapporto è nato lentamente (facendo discutere) e col tempo si è trasformata in qualcosa di più. Ma oggi, come confermato dalla stessa Amanda, quella storia è ormai giunta al capolinea.

Intervistata dal settimanale Di Più TV, Amanda Lecciso ha rotto il silenzio sulle voci che circolavano da qualche settimana di una possibile rottura: «Ci siamo lasciati. Purtroppo la nostra relazione non ha retto alla distanza. Io ho mille impegni qui in Puglia, lui vive in Spagna», ha spiegato con sincerità.

Una relazione nata lontano dai riflettori, che ha preso forma solo dopo la fine del reality. «All’inizio ci eravamo antipatici, tra noi era amore e odio. Ci siamo nominati a vicenda due o tre volte. Poi, però, piano piano è nato del feeling», ha raccontato Amanda. Il primo bacio è arrivato solo una volta fuori dalla Casa del Grande Fratello: «Io lo guardavo, lui mi guardava… e abbiamo cominciato a parlare tanto».

Nonostante le difficoltà logistiche, Iago ha trascorso comunque del tempo in Puglia per stare con Amanda e conoscere i suoi due figli. «Quando lo hanno visto lo hanno abbracciato come se fosse uno di famiglia», ha ricordato l’ex del Grande Fratello.

Poi è stata lei a ricambiare la visita a Madrid. Ma nonostante la buona volontà, la distanza e le vite così diverse hanno avuto la meglio sulla loro relazione. Oggi Amanda fa sapere che «non c’è rancore» e tra lei e Iago «è rimasta l’amicizia».

Una storia breve per gli ex protagonisti del Grande Fratello. Per adesso sembrerebbe definitivamente conclusa, ma chissà non possano riservarci un colpo di scena. Alcuni fan nostalgici ci sperano ancora….