Gaia Zorzi difende Lulù: la stoccata a Manuel

La fine della relazione tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, sebbene siano passate alcune settimane, continua a essere motivo di discussione e non solo tra fan. I due si sono spiegati a riguardo (e Lulù domani tornerà a Verissimo per dire la sua dopo Manuel), ma non si fa che parlarne. Sui social Gaia Zorzi nella giornata di ieri ha deciso di esporsi pubblicamente.

La sorella di Tommaso Zorzi, che tanto aveva creduto nella coppia ma aveva espresso anche qualche perplessità su alcuni comportamenti di Manuel in alcune occasioni, si è detta molto delusa dal comportamento del nuotatore. Su Twitter infatti ha lanciato qualche stoccata al ragazzo.

Gaia Zorzi non si è nascosta dietro a un dito e, sempre molto diretta, ha preso le difese di Lulù Selassié. Come tutti ha notato che Manuel Bortuzzo ha eliminato tutti i contenuti Instagram che lo vedevano insieme alla sua ex fidanzata e si chiede ora che ne sarà del tatuaggio che aveva fatto per lei. Tra le altre cose Gaia è certa che se Lulù avesse vinto il Grande Fratello Vip, probabilmente questa rottura non ci sarebbe di certo stata.

Con una serie di tweet (che potete trovare cliccando qui) quindi Gaia Zorzi ha scritto ciò che vi abbiamo raccontato nelle precedenti righe: “Ma Manuel ha tolto tutte le foto con Lulù da Instagram. Chissà se ora si toglie pure il tatuaggio. La verità è che se Lulù avesse vinto il GF Vip sarebbero stati ancora insieme”.

Dopo aver detto la sua Gaia Zorzi ha concluso con un: “Ora torno a farmi i ca**i miei”. Gli utenti intanto si sono espressi a favore delle parole della sorella di Tommaso e credono che le cose sarebbero andate esattamente come ha detto, semmai Lulù avesse vinto il GF Vip. Voi che ne pensate?

