È inutile negarlo, Giuseppe Garibaldi avrebbe meritato la finale (e vi spieghiamo perché)

Redazione | 22 Marzo 2024

Un ragazzo semplice, che ha portato con sé nella Casa del Grande Fratello spensieratezza e allegria. Ha rimarcato con vanto le sue umili origini calabrasi, un sorriso sempre stampato sul volto e un nome molto particolare. Parliamo di Giuseppe Garibaldi e no, non dell’eroe dei due mondi, ma del giovane collaboratore scolastico di Santa Cristina D’Aspromonte.

Garibaldi avrebbe meritato la finale

Giuseppe Garibaldi ha varcato la fatidica Porta Rossa l’11 settembre, riuscendo ad arrivare fino alla semifinale di ieri 22 marzo, quando ha perso lo scontro al televoto con Perla Vatiero e Greta Rossetti. Proprio nel ballottaggio finale con Perla (diventata poi finalista), ha dovuto abbandonare il gioco tra le lacrime. Senza nulla togliere ai finalisti ancora in gioco, come spiegato anche da Signorini, c’è da dire che Giuseppe avrebbe meritato un posticino insieme ai suoi compagni.

Il suo non è stato un percorso facile. Giuseppe Garibaldi ha vissuto un’avventura ricca di emozioni, di tanti alti e bassi. È inciampato delle volte (anche ingenuamente), ma altrettante si è rialzato. Poi le due uscite momentanee dalla Casa per dei controlli medici, che hanno destato tanta preoccupazione tra i suoi compagni e i fan.

Giuseppe Garibaldi ha fatto dei passi indietro quando necessario, ha saputo chiedere scusa (cosa che al giorno d’oggi raramente accade). E, quando l’ha ritenuto necessario, ha portato avanti fino in fondo le sue idee. Delle volte pentendosi magari, altre tenendo il punto.

Secondo alcuni Giuseppe Garibaldi non si sarebbe esposto a dovere in determinate circostanze e magari rimasto un po’ in disparte rispetto alle dinamiche del reality show. Ma c’è una cosa che ha saputo fare: costruire legami forti. Rapporti che è quasi certo si porterà anche fuori dalla Casa. Ha dato importanza a un valore estremamente importante nella vita di una persona come l’amicizia. E ciò lo dimostra il dispiacere provato da tutti i concorrenti dentro e fuori la Casa, quando ieri non è stato proclamato finalista.

Delle volte è rimasto ferito o deluso da alcune relazioni costruite in queste sette mesi di permanenza al GF, ma è stato tra i pochi a tentare un chiarimento e non tenere il broncio. E questo di certo ha giovato a suo favore, perché “vuoi o non vuoi” (prendiamo simpaticamente in prestito il mantra di Perla Vatiero) Giuseppe a modo suo ha saputo farsi volere bene.

Tra i tanti insegnamenti tratti da Giuseppe Garibaldi in questa esperienza c’è di certo un bagaglio ricco. Su tutti il voler andare oltre, superare sempre i propri limiti e cercare di migliorarsi giorno dopo giorno. E guardare avanti, con la speranza di riuscire a realizzare i desideri prefissati.

Ci sono state delle volte in cui Giuseppe Garibaldi si è sentito dire di aver attuato una sua strategia. E non ci sarebbe nulla di male, nel momento in cui il Grande Fratello è un gioco e tutti i partecipanti fanno del loro meglio per raggiungere l’obiettivo finale. Quella finale che lui ha tanto desiderato e che ha sfiorato per un soffio.