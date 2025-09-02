Un utente commenta un post di Giulia De Lellis e critica il compagno Tony Effe. L’influencer, incinta della sua prima figlia, non ci sta e prende le difese del rapper.

Le parole di Giulia De Lellis

Manca ormai sempre meno alla nascita della figlia di Giulia De Lellis. Come in molti ben sanno, attualmente l’influencer è incinta di una bambina, concepita dall’amore con Tony Effe. Nelle ultime settimane così l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha aggiornato il suo pubblico con tutti gli sviluppi della gestazione, rivelando aneddoti e curiosità. Proprio sui social Giulia ha anche spiegato perché ha scelto il nome Priscilla per sua figlia e in merito ha affermato:

“La bambina si chiamerà Priscilla, volevamo un nome romano. Significa estremamente nobile, importante. Il nome dei vostri figli è una scelta unicamente vostra. Se pensate di mettere d’accordo tutta la famiglia non finite più. Fregatevene di quello che dice la gente. Quando Tony mi ha detto questo nome io mi sono rinnamorata di lui. Il modo in cui lo diceva è stato bellissimo”.

In attesa della nascita della bambina però in queste ore è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web. Tutto è iniziato quando Giulia De Lellis ha postato sul suo profilo TikTok un video in cui ha raccontato che sta per terminare il borsone con tutto l’occorrente che le servirà in ospedale e ha fatto un elenco delle cose che porterà con sé. A un tratto però un utente ha commentato il filmato e ha lanciato una stoccata a Tony Effe, affermando: “La prima cosa che ti serve è un marito esageratamente in gamba”. Non è tardata ad arrivare la replica di Giulia, che ha difeso il suo compagno dalle critiche. Queste le parole della De Lellis in merito: “Abbiamo anche quello ma non l’ho messo nella lista”.

L’influencer dunque si prepara ad accogliere la piccola Priscilla e senza dubbio in molti attendono con ansia la notizia della nascita della bambina.