1 Il commento sugli uomini della Casa

Ieri sera durante la puntata del Grande Fratello Vip 7 non ci siamo fatti mancare proprio nulla! Ampio spazio è stato regalato a Gegia, concorrente simpatica, frizzante e sempre con la battuta pronta. A far discutere oltre alla relazione con il suo misterioso fidanzato, c’è anche il suo pensiero sugli uomini della Casa. Nel corso di un video ha fatto dei particolari apprezzamenti sui vipponi e, tornati in diretta, ha fatto una confessione su uno di loro.

“È stato bellissimo alzarsi e vedere tutti questi mezzi busti nudi di tutti sti ragazzi, belli…belli”, ha detto Gegia durante un confessionale. Poco dopo sono state mandate in onda alcune immagini della gieffina ridere e scherzare con Antonino Spinalbese. Ma non solo. Soffermandoci sull’ex fidanzato di Belen Rodriguez, l’attrice ha ammesso una particolare simpatia.

C’è un particolare, infatti, che non è sfuggito. Nel filmato mandato in onda si sente Giovanni Ciacci chiedere a Gegia: “Te lo faresti Antonino?” e lei replicare: “Sì, ma così… in maniera simpatica. Tra Antonino e Daniele? Tutti e due. Insieme o separati? Insieme”. Per poi aggiungere in confessionale: “Mi si sono svegliati gli ormoni e questi si danno da fare”.

Terminata la clip Alfonso Signorini ha fatto notare a Gegia come Antonino Spinalbese l’unico vero bacio lo ha dato proprio a lei. Annotazione che l’ha fatta un po’ gongolare. La concorrente ha affermato che stare con tutti questi bei ragazzi nella Casa del GF Vip 7 è davvero “una gioia per gli occhi”. A seguire il conduttore è voluto entrare nello specifico, facendo qualche domanda qua e là: “Cosa si prova a stare tra le braccia di Amaurys?”, con la vippona che ha affermato: “È bellissimo stare tra le sue, così come quelle di Giovanni, di Luca, ma anche di Charlie…L’unico che non abbraccio perché mi sentirei di troppo, è il piccolino qui (George Ciupilan ndr)”.

Ma che Casa sarebbe senza la nostra Gegia? Frizzante, passionale, divertente… cosa chiedere di più? #GFVIP pic.twitter.com/H3J3oTGv12 — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 29, 2022

(CLICCA QUI PER IL VIDEO) Dichiarazioni quelle di Gegia che hanno fatto davvero molto sorridere. Ma non è mica finita qui! Perché si è anche parlato del suo misterioso fidanzato…