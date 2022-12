NEWS

Andrea Sanna | 16 Dicembre 2022

GF Vip 7

Il retroscena svelato da Oriana Marzoli

I vipponi ieri sera hanno messo in scena le loro abilità di imitatori. Antonella Fiordelisi ha dovuto immedesimarsi in Oriana Marzoli. La parodia, però, ha generato diverse polemiche sul web e ha fatto infuriare non poco Edoardo Donnamaria (tanto che attualmente i due sono distanti).

Quanto successo ha fatto molto discutere i concorrenti. In chiacchiera Giaele De Donà ha fatto una confidenza a Oriana Marzoli. Stando al suo racconto Antonino Spinalbese pare averle confessato di essersi imbarazzato per i comportamenti avuti da Antonella Fiordelisi in confessionale. Questo perché durante l’imitazione di Oriana, la salernitana è stata richiamata dalla regia insieme all’hairstylist. E lì pare abbia avuto qualche atteggiamento di troppo.

Qui di seguito le dichiarazioni di Giaele De Donà: “Mi ha detto ‘Non hai idea di cosa non ha fatto. Lui contento? No, era imbarazzato”, ha detto rivolgendosi a Oriana Marzoli.

antonella ha fatto il confessionale con antonino nei panni di oriana e antonino è poi andato a dire a giaele di essersi addirittura imbarazzato aiuto #gfvip pic.twitter.com/qAEOsjmr91 — BagnoTrash🎄 (@bagnotrash) December 15, 2022

A seguire proprio Oriana Marzoli, vista la reazione di Edoardo Donnamaria all’imitazione di Antonella (una furia) è andata ad avvisarlo di quanto spifferato dalla sua amica. E anche in questo caso il romano non sembra averla presa per niente bene. Pare, tra l’altro, che non fosse a conoscenza di questo retroscena verificatosi in confessionale tra Antonella ed Antonino. Quindi è rimasto sorpreso e dal suo volto cupo si nota della delusione.

“È andata oltre in confessionale eh? Brava”, ha esclamato piuttosto seccato Edoardo. Oriana Marzoli ci ha tenuto a precisare: “Non lo so, io non ho visto niente, ma è quello che sostiene Antonino”.

LA CAZZO DI ORIANA HA APPENA DETTO DEL CONFESSIONALE A EDOARDO LA CONCORRENTE PER ECCELLENZA #gfvip pic.twitter.com/wNWKQ6dP5d — BagnoTrash🎄 (@bagnotrash) December 15, 2022

La situazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria dunque sembra essere piuttosto tesa. Oriana però ha avvisato il vippone: “Quando sarà il mio turno io farò lo stesso, te lo dico e ti avviso già. Voglio divertirmi anch’io adesso”.

Cosa avrà in serbo dunque Oriana Marzoli? Antonella Fiordelisi ieri per giustificarsi ha detto che non si sarebbe arrabbiata se alla venezuelana dovesse essere assegnata la sua imitazione, ma sarà davvero così? Non ci resta che attendere per scoprirlo. Seguiteci per altre news sul GF Vip!