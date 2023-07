NEWS

Vincenzo Chianese | 31 Luglio 2023

La reazione di Gerard Piqué

Sono ormai trascorsi diversi mesi da quando Gerard Piqué e Shakira hanno annunciato la fine della loro storia d’amore, dopo anni trascorsi insieme. Da quel momento tra il calciatore e la cantante è partita una vera e propria guerra, iniziata quando l’artista colombiana ha rilasciato una canzone dedicata proprio al suo ex compagno e alla sua nuova fidanzata, Clara Chia Marti. Il brano, che è una vera frecciatina alla coppia, ha scalato le classifiche musicali mondiali, confermandosi come uno dei pezzi più ascoltati dell’anno.

Da quel momento Shakira ha più volte lanciato stoccate a Piqué e alla sua compagna, che hanno fatto discutere il web. Come se non bastasse la cantante ha deciso di lasciare Barcellona insieme ai suoi figli e attualmente si è trasferita a Miami, dove starebbe frequentando il noto giocatore di basket Jimmy Butler. Il calciatore nel mentre prosegue la sua relazione con Clara Chia Marti e sembrerebbe che tutto starebbe procedendo a meraviglia tra i due.

Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Tutto è iniziato quando Gerard Piqué ha preso parte a un evento della Kings League a Madrid. A un tratto, inaspettatamente, la folla ha iniziato a urlare il nome di Shakira, proprio mentre il calciatore si trovava sul palco. Non è mancata naturalmente la reazione imbarazzata di Piqué, che di certo non poteva aspettarsi un simile gesto da parte dei presenti. Nel mentre i video del momento sono diventati virali, e in queste ore hanno fatto il giro del web.

Crowd chants “Shakira” at Gerard Piqué during a Kings League event in Madrid. pic.twitter.com/fwDMIWArn6 — Pop Crave (@PopCrave) July 30, 2023

Shakira intanto, così come Gerard, si sta concentrando solo ed esclusivamente sulla sua carriera e i fan attendono già con ansia il suo nuovo album di inediti. Ma come ci stupirà stavolta la cantante? Non resta che attendere per scoprirlo.